Ricardo Monreal pide a simpatizantes de Morena no dar ni un voto al PAN

El coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal convocó a la ciudadanía a darle la mayoría legislativa a Movimiento Regeneración Nacional.

Reconoció que este lunes, en una plática con reporteros, dijo que había tres estados con una competencia muy cerrada y difícil, “dije Querétaro, dije Nuevo León y dije San Luis Potosí, dije que estaban competidas y creo que va a haber sorpresas, también les dije, en Nuevo León y va haber sorpresa en San Luis Potosí. Yo estimo mucho a Clara Luz y va a dar la sorpresa, va a ganar Nuevo León; estimo mucho a la doctora Mónica y va a ganar San Luis Potosí, les pido mucho a la gente que no se confíe”.

Ricardo Monreal hizo un llamado a los simpatizantes de Morena a no dar ni un voto a los adversarios, en concreto al PAN.

“Le pido a la gente que confía en Morena que no dé ni un voto al PAN, son nuestros adversarios que no los engañen, ni un voto al PAN en San Luis Potosí, todo el aparato está en favor del PAN, incluso el Estado, por eso no te dejes confundir, la doctora Mónica es una mujer limpia, honrada y honesta, vamos a votar, si tú eres de San Luis apoya a Mónica, no te dejes engañar y ni un voto al PAN, ni por equivocación", comentó.

Por otro lado, pidió a los simpatizantes de Morena hacer "de esta Cuarta Transformación una realidad, vayamos al cambio del régimen no importa que los gobernadores estén a favor del PAN, no importa. El que vale y el que cuenta es tu voto, hagámoslo con toda entereza”, enfatizó Monreal Ávila.

El coordinador de los Senadores de Morena insistió en que “los estados de Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí serán los más competidos, y en San Luis Potosí les vamos a dar la sorpresa y en Nuevo León, sin duda, les vamos a ganar”, concluyó el legislador.