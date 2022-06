Ricardo Monreal rechaza incurrir en actos anticipados de campaña

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó incurrir en actos anticipados de campaña por haber participado en el evento de la unidad de su partido en Coahuila, porque dijo que no presentó lonas, mantas, playeras o propaganda a su favor.

Entrevistado en el contexto de la sesión de la Comisión Permanente, dijo que sostiene las declaraciones que hizo antes respecto a sus compañeros de partido que aspiran a la Presidencia corren el riesgo de incurrir en actos anticipados de campaña, por eventos como el del Estado de México.

Sin embargo, ahora que él participó en el evento de Coahuila, precisó que a pesar de que se observaron playeras y pancartas con su nombre, él no las autorizó.

“Yo sigo pensando lo mismo, yo no incurrí en ninguno (acto de campaña). No llevé una sola lona, me fui en mi vehículo particular. No tengo mantas, no tengo espectaculares, no tengo nada. El llamado que hice fue a no generar actos anticipados y que no generemos campañas personalizadas, que todos nos dediquemos a nuestro trabajo; pero para eso propuse que el partido lanzara y formulara reglas claras para todos los que aspiren a suceder al presidente López Obrador”, indicó.

El senador zacatecano pidió a sus simpatizantes que no hagan propaganda sobre él, porque subrayó que “hay que actuar conforme a la ley todos, y que el ánimo que sea de boca en boca, que no hagamos nada fuera de la ley, nada fuera de la ley, porque nosotros somos constructores de la ley”.

Al ser cuestionado respecto a si estará más activo en este tipo de eventos de Morena, Monreal precisó: “No, me van a ver más activo en el Senado, es donde debo de estar activo y voy a trabajar más de fondo en la construcción legislativa y en la actualización normativa. Y, cuando ya se lance la convocatoria para renovar a la Presidencia de la República, ahí sí me van a ver más activo”.

FBPT