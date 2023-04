Salud de AMLO. Funcionarios y políticos reaccionan a reaparición del Presidente

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera un videomenaje a través de sus redes sociales, personajes de la política y medios de comunicación en México hicieron comentarios al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que le alegra ver al Presidente bien y envió un mensaje a quienes especularon sobre la salud del mandatario: "A tod@s l@s que especularon, hay que recordarles que tenemos mucho Presidente y que las mentiras le hacen lo que el viento a Juárez. Nos vemos pronto, querido Presidente", escribió Sheinbaum.

Nos da enorme gusto verlo bien, presidente.



A tod@s l@s que especularon, hay que recordar que tenemos mucho presidente y que las mentiras le hacen lo que el viento a Juárez. Nos vemos pronto, querido presidente. https://t.co/qqrxlpPRwU — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 26, 2023

Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard mostró su apoyo a López Obrador: "Muy buena noticia ver bien a nuestro Presidente", escribió en su cuenta de Twitter. "¡Animo y abrazos!", concluyó el secretario de Relaciones Exteriores.

Muy buena noticia ver bien a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador , ánimo y abrazos !! https://t.co/hzZ35qQuuG — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 26, 2023

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, también se pronunció al respecto: "Nos da mucho gusto verlo fuerte, como siempre, querido Presidente. ¡Aquí lo espera su pueblo! ", escribió el morenista.

Nos da mucho gusto verlo fuerte, como siempre, querido Presidente @lopezobrador_. ¡Aquí lo espera su pueblo! 🫶🏼 https://t.co/1YJXRPT6Nd — Mario Delgado (@mario_delgado) April 26, 2023

Otros personajes de la política mexicana, como Antonio Attolini y Luisa Alcalde, mostraron su apoyo al mandatario mexicano: "¡Qué gusto escuchar a nuestro Presidente con tanto ánimo y fortaleza", escribió la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Qué gusto escuchar a nuestro Presidente @lopezobrador_ con tanto ánimo y fortaleza! 💪❤️ https://t.co/Uz43riyB7n — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 27, 2023

"El Presidente de México es un hombre de época, nadie como él en los últimos 100 años. Que los conservadores encuentren pronta resignación ante la frustración de verlo fuerte y rebosante", señaló en su cuenta de Twitter Antonio Attolini, militante morenista.

El Presidente México es un hombre de época, nadie como él en los últimos 100 años.



Que los conservadores encuentren pronta resignación ante la frustración de verlo fuerte y rebosante. pic.twitter.com/9y2IqcELn7 — Antonio Attolini Murra🌹 (@AntonioAttolini) April 27, 2023

Algunos comunicadores también opinaron al respecto en la red social. El productor Epigmenio Ibarra se dirigió a quienes especulaban sobre el mal estado de salud del mandatario mexicano: "Ahí tienen su 'prueba de vida'. Un brillante repaso —en 18 minutos— de la situación del país", escribió.

A los buitres, que andan desatados por estos días, vale la pena recordarles con AMLO: “…los muertos que vos matais gozan de cabal salud…”. Ahí tienen su “prueba de vida”. Un brillante repaso -en 18 minutos- de la situación del país.

Ver y RTpic.twitter.com/tBmwg03iaZ — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) April 26, 2023

El comediante y comunicador Chumel Torres, se mostró aliviado por saber que el Presidente está bien de salud y tuiteó: "Sí me asusté mijos, la verdad. No se le desea el mal a nadie. No es momento para odiar".

Uffff.



Sí me asusté mijos, la verdad.



No se le desea el mal a nadie. No es momento para odiar. https://t.co/FVtHbR4uzP — Chumel Torres (@ChumelTorres) April 26, 2023

