Critican a Sandra Cuevas por pintar de blanco los juegos infantiles del Jardín Pushkin

La polémica por querer homologar los colores en la alcaldía Cuauhtémoc para una "menor contaminación visual", vuelve a ligarse a la figura de Sandra Cuevas, alcaldesa de esta demarcación de la Ciudad de México. ¿Qué sucedió? Se pintó de blanco un área de juegos infantiles ubicada en el Jardín Pushkin.

Los bloques de cemento pintados de colores y que eran utilizados por los niños y niñas que acudían con sus padres y madres a este parque para fines lúdicos, fueron modificados y su color cambió a blanco, provocando las reacciones en Twitter, en donde indican que los colores no son sólo para que los juegos sean más llamativos, sino también para estimular su creatividad.

El #JardínPushkin se encuentra cada vez más bonito

#ColoniaRomaNorte

'El Jardín Pushkin se encuentra cada vez más bonito'

A través de la cuenta oficial de la alcaldía Cuauhtémoc, en Twitter, se dio a conocer que el Jardín Pushkin, un emblemático lugar ubicado en dicha demarcación de la Ciudad de México, tuvo una modificación en un área de juegos destinada para los niños.

Esta área de juegos está conformada por distintos bloques de cemento pintada de colores, con el objetivo de que niños y niñas escalaran hasta llegar a la cima. Ahora, esos bloques de cemento son color blanco.

"El Jardín Pushkin se encuentra cada vez más bonito gracias a la ardua labor de pintura y mantenimiento que brinda personal de la alcaldía Cuauhtémoc", informaron en dicha red social. El recibimiento por parte de la comunidad no fue el que se esperaba, pues se recordó incluso la polémica de la alcaldesa Sandra Cuevas con el tema de los rótulos en la misma alcaldía, los cuales fueron prácticamente eliminados para uniformar la demarcación.

Una vez mas @AlcCuauhtemocMx ignora la importancia historica del arte y su función.

Fijense que el Jardin Pushkin es un claro ejemplo de la Escuela Mexicana del Playground, una iniciativa de los años 50s que buscó incorporar a arquitectos y artistas a la modernización del país. https://t.co/BskI7J9LHP pic.twitter.com/dRjiHs0Xj9 — Marisol Reyes (@Fresatanicart) June 15, 2023

Daño a la vista, daño a los niños y niñas

Pese a que se busca unificar u homologar la imagen de la alcaldía para tener menor contaminación visual, en redes sociales la decisión fue duramente criticada, tal y como sucedió con el tema de los rótulos. Se lamentó que no se pensara en que los colores eran estimulación para los niños y niñas y se hizo hincapié en lo mucho que afecta a la vista el reflejo del blanco con la luz del sol, al no tener árboles cerca que puedan ayudar a lastimar menos la vista de quienes asistan al Jardín Pushkin.

"Sandra Cuevas no sólo es ignorante, está mal asesorada. El color en los parques tiene fines lúdicos. El color estimula, no es un adorno casual, desarrolla tanto habilidades de discriminación visual como perceptivas"; "La obsesión por higienizar los espacios públicos de esa alcaldesa sí está muy digno de psicoanálisis"; "Ahora sí la regaste, Sandra Cuevas, más allá de lo estético, que podría ser cuestión de gustos, tener todo de blanco lastima la vista, sobre todo si no hay vegetación", fueron algunos de los comentarios que se recibieron en contra.

Hasta el cierre de esta nota, la alcaldesa no se había pronunciado en redes sociales sobre la percepción de la gente tras pintar de blanco los bloques de cemento de colores del Jardín Pushkin.