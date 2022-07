Santiago Nieto afirma que filtración de investigación contra Mier fue ilegal y hubo “tergiversación”

Luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó una denuncia en su contra, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que la filtración de la investigación en la que se vinculaba al legislador con delitos financieros fue ilegal.

Además, aclaró, durante un programa televisivo, que Mier Velazco no incurrió en los ilícitos que se apuntaron en su contra y que nunca se abrió una investigación contra él.

Esta mañana, el diputado morenista compartió a través de su cuenta de Twitter un fragmento de la entrevista realizada al exfuncionario federal, luego de que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra de él, así como del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; el fiscal del estado, Gilberto Higuera Bernal, y el senador por Morena, Alejandro Armenta.

Los cuatro fueron acusados por probable revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos, derivado de una publicación hecha meses atrás, donde se revelaron documentos emanados de estas dependencias.

En la entrevista, Nieto Castillo refirió que mientras estuvo al frente de la UIF recibió una denuncia en contra del diputado y se encontraron “algunos elementos”.

Señaló que el tema fue planteado en una reunión con el gobernador y el gabinete, como regularmente se hace, dijo; sin embargo, se encontró que Mier Velazco no estuvo involucrado en alguna actividad ilícita, lo cual asentó en la misma carpeta de investigación.

“A mí me llevó a presentar un escrito en el cual, y que se encuentra en esa carpeta investigación, en el cual digo que Ignacio Mier no tiene relación con la transferencia el cheque que se había depositado en su cuenta y que corresponde a una empresa de la cual es accionista y por lo tanto no había ninguna irregularidad”, dijo.

En este contexto, Santiago Nieto también señaló que la filtración de mayo no fue la primera, puesto que en julio del año pasado hubo otra de la misma carpeta.

“En realidad, no creo que exista una coalición de servidores públicos, no existe un tráfico de influencias. Insisto, sí existe una filtración ilegal de información, de una carpeta investigación en curso y si hay una tergiversación de las cosas, porque que la UIF nunca investigó a Ignacio Mier, recibimos una denuncia y como todas las denuncias que recibimos les dábamos un trámite”, explicó.

El extitular de la Unidad descartó haber orquestado una campaña en contra del diputado, del gobernador ni del senador Armenta.

Al respecto, Ignacio Mier escribió: “Se deshoja la margarita. Anoche Santiago Nieto empezó a poner las cosas en su lugar. Reconoce filtración ilegal, tergiversación de una carpeta de la UIF e insiste en que nunca hubo una ilegalidad de parte mía. Les comparto este video donde él mismo lo explica”.

