Senado llamará a comparecer a titular de la SICT para revisar demoras e incidentes en el AICM

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que buscarán la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Arganis Díaz Leal, para que explique las demoras e incidentes en la conectividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En el contexto de su participación en la clausura de la quinta generación de “10 por México. Taller Legislativo para las Juventudes”, señaló que la Cámara Alta se debe involucrar en este asunto, por lo que también llamarían a los responsables de Aeronáutica Civil.

Indicó que en los últimos días se ha observado en el AICM desvíos de vuelos hacia otras terminales, demoras excesivas, incidentes de conexión, problemas en el abastecimiento del combustible e incluso alertas por el acercamiento de aviones, lo que debe atenderse.

Después se padecer los estragos del caos aéreo que existe en la CDMX, el presidente de la Junta de Coordinación Política del @senadomexicano @RicardoMonrealA anuncia que el Senado “va a actuar”; citará al titular de @SCT_mx Jorge Arganiz y otros responsables.

“Ahora que he estado viajando en los aeropuertos estos dos últimos días, me preocupa las tardanzas y la demora; y era un ciudadano más, era un usuario más, pero hay miles de personas que estaban molestas porque perdieron sus conexiones, perdieron sus vuelos, demoraron horas. Yo mismo perdí cerca de siete horas, seis horas arriba de un avión y no es usual" , dijo.

“Entonces, por eso estamos a tiempo de revisar y resolver con recomendaciones que haga el Legislativo a las distintas autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también de Aeronáutica Civil. No hay que cerrar los ojos ni tampoco tapar los oídos frente a los reclamos ciudadanos ”, manifestó.

El senador por Zacatecas explicó que "está ocurriendo un rediseño del espacio aéreo, pero de manera personal estoy muy preocupado, y por eso el Senado de la República va a actuar. Estamos en receso, pero son temas técnicos que tenemos que estar revisando para poder prever y evitar cualquier incidente mayor”.

Monreal aclaró que primero platicará el tema con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para hacer posible la comparecencia de los funcionarios del sector de comunicaciones.

