Sigue llegada irregular de migrantes de Haití a México; cada día hasta 800

El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), Andrés Ramírez, informó que la semana pasada llegaron a Tapachula, Chiapas, dos mil migrantes de Haití a solicitar asilo, lo que puso en alerta a las autoridades por un posible desborde en la atención.

“Tuvimos una llegada excesiva de migrantes procedentes de Haití. Cada semana llegan aproximadamente 400 personas, pero el lunes pasado por una razón que no tenemos claridad llegaron 2 mil haitianos, lo que nos puso en alerta, sobre todo por las medidas por la preocupación de que no se respetaran las medidas de sanidad”, explicó.

En entrevista con La Razón comentó que todos los migrantes llegaron a las oficinas de la Comar a pedir refugio, por lo que tuvieron que solicitar apoyo ante un posible desborde.

Además, agregó que la situación que atraviesa el país no es sólo por el asesinato de su presidente, sino que el caos viene de años anteriores.

“El magnicidio sólo es la culminación de problemas fuertes que tiene ese país, además, las llegadas de haitianos han sido muy grandes desde el año pasado. Después de Honduras, ya no son los países de Centroamérica de los que llegan más personas, sino de Haití”, destacó.

Andrés Ramírez aseguró que si bien no van a alcanzar los registros de llegada de personas de Honduras los haitianos, sí habrá un número muy elevado que reducirá.

“Aparte están llegando desde Brasil y Chile en un trayecto muy largo hasta México, porque no vienen por avión, sino por tierra. Hay mucho riesgo en su trayecto y no son gente que salió de ayer, sino desde hace varias semanas” Andrés Ramírez

​Titular de la Comar

En este sentido afirmó que salen de esos países porque la situación económica ya no es tan estable como hace algunos años, toda vez que llegaron en 2010, después del terremoto pero ahora ya decidieron llegar a México o subir a Estados Unidos. Diariamente llegan a Chiapas entre 400 y 800 personas.

De acuerdo con datos de Comar, en 2019 las personas de Haití ocuparon el quinto lugar en personas migrantes solicitantes de refugio con 5 mil 539 peticiones; para 2020 se situaron en el segundo lugar con 5 mil 949; sin embargo, en lo que va de 2021, siguen en el segundo sitio, sólo por debajo de Honduras con 9 mil 327 solicitudes de asilo.

Por separado, el activista en derechos humanos, Luis Villagrán, sostuvo que los migrantes que llegaron desde la semana pasada, se quedan en la plaza principal de Tapachula, o en las calles del municipio a esperar su respuesta a solicitud de asilo para seguir su camino.

“Se quedan en la calle, no hay otro sitio. No hay atención a ellos y las autoridades les dan pocos cubrebocas pero no se los ponen, no hay un protocolo de sanidad donde puedan tener un resguardo al COVID”, aseveró.

El activista dijo que no se puede controlar la llegada de los haitianos, que cada vez son más en su paso por Chiapas.