Silvano Aureoles plantea a legisladores necesidad de reforma electoral

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, expuso ante legisladores la necesidad de impulsar una “profunda reforma electoral”, porque señaló que el actual sistema ya se agotó y es evidente la injerencia del crimen organizado en los comicios.

El mandatario asistió a la sede del Senado, donde se reunió con el presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez Aguilar, y con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a quienes entregó un paquete de propuestas en el que expuso que es necesario tipificar los “narcodelitos”.

En conferencia de prensa posterior, señaló que se requiere una reforma para que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada cuente con competencia para investigar los resultados de fiscalización de los candidatos, así como hacer adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para requerir protección de víctimas, testigos y denunciantes de corrupción y delincuencia organizada y al Código de Procedimientos Penales para que las conductas ilícitas denunciadas en procesos electorales no queden impunes.

Dijo que además se debe incorporar el tipo penal de terrorismo electoral y que en los procesos penales que se siguen en contra de miembros que pertenecen al crimen organizado los indicios consistentes en pruebas de audio, video o fotografías tengan un mayor valor.

Aureoles apuntó que continuará con la denuncia por la narcoelección en Michoacán, por lo que acudirá a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para denunciar y presentar las pruebas con las que cuenta.

Señaló que tiene muchos videos y fotografías que le entregaron personas que no quieren que se les identifique por temor a los integrantes del crimen organizado.

Aseguró que hasta el momento no ha recibido amenazas por su denuncia sobre lo que sucedió en los comicios michoacanos y dijo que tampoco tiene temor.

Ya sé que es el sello de la casa iniciar carpetas en la Fiscalía o poner al de la UIF a rastrear cosas, hay quienes dicen que me van a acusar de haber asesinado a Kennedy. No, la cosa no es si tienes cola o no, sino que te lo fabriquen, pero no importa, porque no hay cola que me pisen