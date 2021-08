“No son los modos”, dice AMLO a la CNTE

Ante las protestas y bloqueos de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió que “no son los modos” y les aclaró que no tiene ningún pendiente con ellos.

Durante la inauguración del Hospital General de Zona No. 1 Nueva Frontera, reiteró que el “Presidente de México no puede huir, no puede ser rehén de nadie, a lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie”.

Particularmente se dirigió a los integrantes de la disidencia magisterial: “Que entiendan que esos no son los modos, no es así, los hemos atendido y quiero que sepan los maestros de Chiapas que no tenemos ningún pendiente con el magisterio de Chiapas y con el magisterio nacional, que al contrario, los hemos apoyado, como nunca, ya no hay maltrato a los maestros, no se impuso la mal llamada reforma educativa, se respeta a los maestros, estamos haciendo todo por ayudar al magisterio”, remarcó.

El titular del Ejecutivo federal estimó que las acciones que han implementado los maestros de la CNTE son parte de un asunto “meramente político” de la vanguardia de un grupo del magisterio de Chiapas.

leer más AMLO ante la CNTE

Pidió a los líderes magisteriales consultar a las bases si es que así se debe tratar al Presidente de la República, porque dijo que está seguro que este tipo de movilizaciones son decisiones de un grupo.

“Recuerdo que cuando luchábamos por triunfar para hacer a un lado al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, a los partidos reaccionarios y conservadores, había elecciones en Chiapas y en vez de que nos ayudaran estos dirigentes, esta vanguardia quemaban las urnas porque no estaban de acuerdo con la vía electoral Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

AMLO también remarcó en que insiste que se puede transformara México por la vía pacífica, sin violencia y por la vía electoral; criticó que los miembros de la CNTE hacen un "llamado a no votar, esto sucedió por mucho tiempo pero la gente al final entendió que esta era la vía, triunfa nuestro movimiento y ellos al final se quedan”, manifestó.

López Obrador señaló que seguramente esos dirigentes magisteriales se siguen llevando bien con el anterior gobernador y pretenden hacer quedar mal al actual mandatario de Chiapas, Rutilio Escandón, aprovechando que en sus recorridos lo acompañan medios nacionales, por lo que insistió en su petición a los maestros para que reflexionen sobre su actuación hacia el Presidente.