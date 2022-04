Petición de actores políticos

TEPJF prevé declarar improcedencia de solicitudes de nulidad de Revocación de Mandato La demanda que hicieron partidos como el PRI, PRD y MC no es viable, pues la Revocación de Mandato no tendría consecuencias jurídicas debido a que no alcanzó el 40 por ciento necesario para tener validez