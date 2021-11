Ven crisis en PAN por dirigencia, la tentación de otros partidos...

Panistas y expanistas denunciaron que la dirigencia nacional en manos de Marko Cortés es la principal responsable del desmantelamiento de Acción Nacional y de la salida de militantes.

Señalaron que los procesos internos con irregularidades, la corrupción solapada por el líder del blanquiazul, la inconformidad con la selección de candidaturas y la tentación de otros partidos que ofrecen cargos de elección, tiene en crisis al partido.

Pero “el principal enemigo” de los panistas, indicaron al ser consultados por La Razón, es Cortés Mendoza y su liderazgo que está “corriendo” a los militantes.

“La dirigencia de Marko Cortés solapa actos de corrupción al interior del partido, va directamente en contra de los principios del panismo. Hay muchos panistas valiosos, pero con esas acciones está ahuyentando a los militantes”, expuso la senadora Martha Márquez, quien el 11 de noviembre presentó su renuncia tras 18 años de militancia.

. Gráfico: La Razón de México

La legisladora refirió que el desencanto de la militancia con el presidente nacional del PAN es en muchos sentidos por la corrupción que se “solapa”, como el caso que ella denunció en Aguascalientes, respecto a que la exalcaldesa Teresa Jiménez otorgó contratos para modernizar luminarias a sobreprecios y favoreciendo a empresas vinculadas con panistas, particularmente con la presidenta de la Comisión de Justicia del CEN del partido, Jovita Morín Flores, como socia de la Empresa MD Iluminación en los contratos del Municipio de Aguascalientes para la sustitución de luminarias.

Márquez recordó que este caso de corrupción se ha identificado en otros casos, como en Nuevo León, lo que contribuye al desencanto de las bases.

La dirigencia de Marko Cortés solapa actos de corrupción al interior del partido, va directamente en contra de los principios del panismo. Hay muchos panistas valiosos, pero con esas acciones está ahuyentando a los militantes Martha Márquez

Senadora del PAN

Con la negativa de las dirigencias del partido en los estados, militantes han notificado renuncia, bajas o “rasuramiento” del padrón de panistas que no se alinean a la dirigencia de Acción Nacional.

Las bajas se han reportado en estados como Baja California, Chiapas, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz, entre otros. En Baja California, la militancia denunció que algunos panistas se están incorporando al gobierno estatal.

En ese sentido, Mario Osuna, dirigente estatal del blanquiazul, explicó que como partido tienen claro que son oposición, en este caso, al gobierno estatal de Morena, por lo que dijo que si algunos buscan sumarse a otras actividades, entonces deben presentar su renuncia como militantes.

El PAN tiene que ser la alternativa de cambio de cara al futuro, pero para eso hay que tener congruencia y firmeza, hay que comportarnos como oposición, no basta con discursos, por eso voy a seguir actuando de forma congruente Damián Zepeda

Senador del PAN

“No es que nosotros como partido estemos rasurando el padrón, pero si hay militantes que ya no quieren cumplir con su función de oposición y actuar de forma complaciente con el Gobierno, entonces la depuración es de ellos mismos”, argumentó.

El panista rechazó que se trate de algo específico sobre la dirigencia de Marko Cortés, pero también respetan la libertad que pueda tener algún militante.

El senador panista Damián Zepeda dijo que mantendrá sus opiniones, que en muchas ocasiones difieren de la postura oficial del partido, pero se mantendrá en el blanquiazul, aunque parezca que la intención de la dirigencia nacional es ahuyentar a las bases.

Dijo que continuar o no en el partido es una decisión personal, pero subrayó que la forma en la que se conduce la cúpula no suma militantes, sino que los aleja, entonces consideró que eso ha generado desencanto.

“El PAN tiene que ser la alternativa de cambio de cara al futuro, pero para eso hay que tener congruencia y firmeza, hay que comportarnos como oposición, no basta con discursos, por eso voy a seguir actuando de forma congruente, pero eso implica hacer lo correcto, no cosas indebidas, por eso nos queremos quedar aquí los militantes y si no lo cumple la dirigencia, algunos optan por irse”, subrayó.