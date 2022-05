“Una vergüenza que AMLO normalice retenes ilegales y proteja delincuentes”, afirma Kenia López Rabadán

El PAN en el Senado aseveró que no sólo es un escándalo, sino también una vergüenza que el presidente Andrés Manuel López Obrador normalice los retenes ilegales y envíe el mensaje de que abraza y protege a los delincuentes.

Ante la crítica del titular del Ejecutivo federal en contra de los opositores que hicieron “un escánadalo” por el retén en contra de la comitiva de prensa que lo acompañó en su gira de fin de semana, la senadora Kenia López Rabadán enfatizó que “por supuesto que es un escándalo un retén, es un escándalo que alguien que no es autoridad retenga a los medios de comunicación o a cualquier ciudadano”.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del PAN en el Senado aseveró que la actitud del mandatario federal demuestra que “ López Obrador vive en un mundo irreal ”.

Dijo que el mensaje diario que envía el titular del Ejecutivo federal es de protección a la delincuencia y de desprotección al pueblo de México al que le prometió que combatiría la inseguridad.

“La realidad es que México está asesinando a las mujeres, desapareciendo a los jóvenes y eso no va a cambiar si el Presidente está teniendo una amistad terrible, ominosa, inhumana, está teniendo una amistad con los delincuentes y en lugar de proteger a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, está protegiendo a los delincuentes, el mensaje es desolador, porque el pueblo confió en que iba a corregir la inseguridad y no sólo no la corrigió, sino la agravó”, aseveró.

La panista agregó que otro ejemplo de la cercanía del gobierno de Morena con el crimen es en el que aparece el dirigente del partido en Tamaulipas gritando a favor del Cártel del Golfo.

“Hay un amiguismo, un compadrazgo, una solidaridad históricamente lastimosa, porque este gobierno va a pasar a la historia como un narcogobierno que ha apoyado, impulsado a la delincuencia, este video confirma que hay una cercanía con la delincuencia”, manifestó.

López Rabadán aseveró que es evidente que los políticos de la Cuarta Transformación no son iguales a los del gobierno de Felipe Calderón, porque dijo que la violencia y la delincuencia han rebasado por mucho las cifras de la administración panista en menos tiempo: “No somos iguales y México se está dando cuenta”, declaró.

