VIDEO. Ceci Flores invita a AMLO a jornada de búsqueda para que vea que 'no es politiquería'

Ceci Patricia Flores, líder de la Madres Buscadoras de Sonora, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a una jornada de búsqueda de desaparecidos para que distinga que la labor que realizan los colectivos es por "desesperación" de encontrar a sus familiares y no con fines de politiquería.

Lo anterior, luego de que este lunes, el presidente rechazó recibir a integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Palacio Nacional debido a que considera estos temas son usados para hacer "politiquería y publicidad".

En conferencia de prensa, señaló que: "¡No! Hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares y lo estamos haciendo, lo demás es politiquería, publicidad, y ese interés que tienen los medios de atacar al gobierno por cualquier cosa".

'Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella'

En respuesta, Ceci Flores compartió un video en el que afirmó que: "le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros desaparecidos para fines poco dignos".

La madre buscadora destacó que cuando el presidente acusa que es 'politiquería y publicidad', las personas que viven con el dolor de no poder encontrar a sus desaparecidos "sienten una especie de apatía, insensibilidad".

Por ello, el colectivo lo invitó a una jornada de búsqueda con la promesa de que si después de asistir mantiene la misma postura sobre que no le debe nada a los familiares de desaparecidos, ya no se le volverá a buscar para que atienda las demandas de los colectivos.

"En serio que lastima señor presidente, con todo respeto, si usted no nos quiere aceptar, no nos quiere recibir, pues nosotras lo invitamos a que nos acompañe a una jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto. Quizá sienta un poco lo que sentimos y cambie un poco de parecer. Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella", expresó Ceci Flores.

En este camino de dolor habemos quien abandonamos nuestra vida para buscar a los hijos y quienes abandonan sus ideales cuando llegan al poder. Usted no lo haga. Vaya con nosotras a una búsqueda y le aseguro que podrá distinguir entre desesperación y “politiquería” @lopezobrador_ pic.twitter.com/TjaHquEPPW — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) July 31, 2023

