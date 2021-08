Morena y el INE se dan con todo por consulta desolada; sólo votó el 7%

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que la primera consulta popular de alcance nacional registró un rango de participación de entre 7.07 y 7.74 por ciento, equivalente a aproximadamente 7.2 millones de ciudadanos.

De acuerdo al conteo rápido, los ciudadanos que respondieron “Sí” fueron entre 89.36 y 96.28 por ciento de los que participaron. En tanto, los que respondieron “No” se ubicaron entre los rangos de 1.38 y 1.58 por ciento.

Para que la consulta ciudadana fuera vinculante y tuviera un efecto oficial requería la participación del 40 por ciento de los 93.6 millones de mexicanos registrados en la lista nominal, que equivalía a 37.4 millones de ciudadanos. Antes de las 21:00 horas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio a conocer los resultados del conteo rápido, que incluyó los rangos correspondientes a la opinión de los ciudadanos que participaron.

La pregunta que respondieron los ciudadanos que asistieron a las más de 57 mil mesas receptoras de opinión —la tercera parte de las 163 mil casillas que se instalaron en la jornada electoral del 6 de junio— fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

El conteo rápido también arrojó las opiniones nulas, las cuales se ubicaron entre el 2.19 y el 9.21 por ciento de los participantes.

. La Razón de México

Durante la sesión del Consejo General en la que se presentó el informe del Conteo Rápido, Lorenzo Córdova aseguró que independientemente del resultado, la consulta popular constituyó un ejercicio exitoso.

“Es la primera consulta de carácter nacional que se desarrolla con los mismos estándares de calidad técnica, imparcialidad e integridad con las que se llevan a cabo las elecciones organizadas por el INE para renovar los poderes constitucionales, es decir, es el primer ejercicio que se realiza en los términos del artículo 35 constitucional. Segundo, porque es la consulta popular en la que han participado el mayor número de votantes de nuestra historia. Y tercero, porque la emisión de la opinión se desarrolló con civilidad y en paz en todo el territorio nacional”, aseguró.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General, aseguró que para la Cuarta Transformación fue un éxito y el resultado de esta consulta confirma que más de siete millones de ciudadanos dijeron sí al juicio en contra de los expresidentes.

Aseveró que mientras la derecha se siente cómoda con la opacidad y la falta de justicia, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador es el primero que se abre a la ciudadanía para realizar un ejercicio de democracia directa.

“En la Cuarta Transformación sí se gobierna escuchando a la gente, por eso presentaremos una nueva iniciativa, a la que se opuso el PRIAN, para que estos ejercicios democráticos sean el mismo día de la jornada electoral”, reiteró.

Sin embargo, el representante del PRD, Arturo Prida Romero, le recordó al morenista que no puede sentirse triunfalista cuando la apuesta de Morena era alcanzar el 40 por ciento de participación para que la consulta fuera vinculante.

“La gente no fue a votar porque se sintió engañada. Ustedes no necesitaban una consulta para aplicar la ley, el mandato se lo dieron 30 millones de mexicanos hace tres años y no han hecho nada”, enfatizó.

En el mismo sentido se expresó la representante de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas, quien dijo que en todo el tema de la consulta se está dejando de lado a las víctimas.

Aseveró que además se registraron tres grandes perdedores: “un Poder Ejecutivo autoritario; un Poder Legislativo que con su mayoría falsa y su servilismo no ha construido nada, y un Poder Judicial que colocó el capricho de un hombre por encima de la ley. Ganan los hombres y mujeres que han decidido no ser parte de una gran simulación”.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Bonilla, reportó que durante la jornada de la consulta popular se registraron un total de mil 142 incidentes, de los cuales el 50.96 por ciento se resolvieron positivamente.

Sin embargo, el representante panista, Víctor Hugo Sondón, apuntó que si bien la consulta popular fue exitosa en cuanto a su participación, fue un fracaso para Morena y para el Gobierno federal.

“El mensaje es evidente, los mexicanos le están diciendo al Gobierno que deje de lado el circo, no quieren más cuentos. Fue un no a la simulación, un llamado a la responsabilidad gubernamental”, afirmó.

Aseveró que mientras el Ejecutivo federal actuó como si fuera “un Nerón en los tiempos del dominio romano”, los mexicanos dieron muestra de una gran cultura cívica y rechazaron las politiquerías.

Al cierre de la edición, el cómputo distrital registraba un avance de 65 por ciento, equivalente a más de 37 mil actas computadas y refería una participación de 4.6 por ciento.

Gutiérrez Müller se queja; hay dónde votar, le dicen

Ante las quejas de la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, contra del Instituto Nacional Electoral (INE) porque no pudo emitir su opinión en la consulta popular en una mesa receptora especial, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, reiteró que cerca de su domicilio, en Palacio Nacional, hay un lugar al que puedan asistir.

Puntualizó que, por ley, las opiniones emitidas para la consulta popular no se pueden emitir en casillas especiales, además de que tampoco se autorizaron más recursos al órgano electoral, pero subrayó que eso no significa que la pareja presidencial no tuviera opciones.

“A lo mejor (Beatriz Gutiérrez Müller) no está bien informada, la casilla en donde ella está registrada para votar, el INE registró su nuevo domicilio y actualizó su situación registral junto con la del señor Presidente hace algunos meses y la casilla está funcionando y ahí está instalada, está esperándola su boleta, probablemente le hayan informado mal y en estos tiempos de desinformación es importante decir que cuando quiera votar hasta las 18 horas va a estar esperándola la boleta en la casilla que le toca”, expresó.

El consejero presidente del INE apuntó que si ayer se realizó la consulta es a partir de la propuesta del titular del Ejecutivo federal, por lo que consideró que él no compartiría que se hicieran excepciones e infracciones a la ley para que votara en otra mesa receptora.

“El Presidente de la República, como es un demócrata convencido, que ha luchado toda su vida por la igualdad, no estaría dispuesto a que se hicieran distingos con el resto de los ciudadanos y menos si esto implicara violar las reglas de la consulta popular, ojalá pueda llegar a tiempo a la Ciudad de México y pueda emitir su sufragio donde le corresponde, ahí está su boleta esperándolo”, expresó.