Morena asegura que impulsará iniciativa sobre consulta popular

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que para la siguiente Legislatura retomarán la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la consulta popular se realice el día de la elección intermedia.

Además, reiteró que es necesaria una reforma electoral para tener una autoridad que realmente responda al interés del pueblo por vivir en democracia y no a los intereses de la “mafia de la corrupción”.

Al asistir a una mesa receptora a emitir su opinión en la consulta popular, reiteró sus críticas en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por no colocar el número suficiente de casillas ni casillas especiales.

Sobre ello, agregó: “Es un pretexto más porque no quieren que el pueblo mande, le tienen un profundo desprecio a la voluntad popular, creo que no debemos pasar la calificación del ejercicio de hoy a partir del número de gente que participe, porque me parece que es un gran logro de la democracia mexicana".

“Tienes una autoridad electoral que viene del antiguo régimen, que obedecen a los partidos que los pusieron, son empleados de la mafia de la corrupción”, enfatizó.

Reprochó que haya algunos actores que abiertamente estén convocando a no participar en la consulta, cuando lo que les tocaba era promoverla y en los hechos “se hicieron patos” para proteger los crímenes del pasado y garantizar la impunidad.

Delgado subrayó que presentarán la iniciativa para que las consultas sean el mismo día de la elección intermedia.

“Vamos a presentar una iniciativa, la original que presentó el Presidente, para el tema de las consultas, que sean el día de la elección intermedia, que esto ahorraría recursos”, indicó.

En ese sentido, señaló que también promoverán una reforma electoral “para que estos señores (los consejeros) ya se afilien al PRI o se afilien al PAN”.

El dirigente nacional de Morena también consideró que es una amenaza del INE el anuncio que hizo sobre la investigación de todos los anuncios que colocaron para promover la consulta: “Tiene un carácter persecutorio cuando promovemos la democracia, porque ellos no lo hacen”, aseveró.

ANR