AMLO y su esposa tienen una papeleta esperándolos cerca de su casa: Córdova

Ante las quejas de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contra del Instituto Nacional Electoral (INE), porque no pudo emitir su opinión en la consulta popular en una mesa receptora especial, el consejero presidente Lorenzo Córdova reiteró que cerca de su domicilio, en Palacio Nacional, hay un lugar al que puedan asistir.

Puntualizó que, por ley, las opiniones emitidas para la consulta popular no se pueden emitir en casillas especiales, además de que tampoco se autorizaron más recursos al órgano electoral, pero subrayó que eso no significa que la pareja presidencial no tenga opciones.

“A lo mejor (Beatriz Gutiérrez Müller) no está bien informada, la casilla en donde ella está registrada para votar -el INE registró su nuevo domicilio y actualizó su situación registral junto con la del señor Presidente hace algunos meses- y la casilla está funcionando y ahí está instalada, está esperándola su boleta, probablemente le hayan informado mal y en estos tiempos de desinformación es importante decir que, cuando quiera votar, hasta las 6 de la tarde va a estar esperándola la boleta en la casilla que le toca”, expresó.

El consejero presidente del INE apuntó que si hoy se está realizando la consulta es a partir de la propuesta del titular del Ejecutivo federal, por lo que consideró que él no compartiría que se hicieran excepciones e infracciones a la ley para que votara en otra mesa receptora.

“El Presidente de la República, como es un demócrata convencido, que ha luchado toda su vida por la igualdad, no estaría dispuesto a que se hicieran distingos con el resto de los ciudadanos y menos si esto implicara violar las reglas de la consulta popular, ojalá pueda llegar a tiempo a la Ciudad de México y pueda emitir su sufragio donde le corresponde, ahí está su boleta esperándolo”, expresó.

ANR