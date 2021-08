Morena acusa al INE de sabotear consulta; autoridades no se deben esconder, responden consejeros

Morena acusó que la autoridad electoral, además de no realizar el trabajo adecuado para difundir la consulta popular, se dedicó a sabotearla al negar que se trate de juzgar a los expresidentes.

Durante la sesión del Consejo General, con motivo del inicio de la jornada por la consulta popular, los consejeros electorales rechazaron los señalamientos de los morenistas y puntualizaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la que decidió la pregunta.

Además, señalaron que las autoridades de impartición de justicia no se deben esconder en una consulta para cumplir con su labor.

En la sesión del Consejo General, los representantes de Morena, Sergio Gutiérrez y Alejandro Viedma, señalaron particularmente al consejero presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de sabotear la consulta.

Gutiérrez enfatizó que fue evidente la contracampaña que emprendieron para defender a los exmandatarios y aseguró que fue más conocida esa estrategia que la campaña institucional de difusión del INE para conocer la consulta popular.

Subrayó que aunque no lo quisieran entender así, en la pregunta que definió la SCJN estaba implícito el tema de los expresidentes.

Al respecto, el consejero Jaime Rivera aseveró que quien busque personalizar en dos consejeros electorales la decisión de todo el órgano electoral “demuestra mala fe” y afirmó que aquellos que pretendan darle un sentido diferente a la consulta “no han leído la pregunta, no tienen buena comprensión de lectura o pretenden engañar”.

leer más Consulta Popular arranca en los estados con pocos votantes

El consejero Ciro Murayama subrayó que los integrantes de la actual Legislatura, donde la mayoría la tiene Morena, fueron quienes determinaron la fecha para la realización del ejercicio y subrayó que ante todas las víctimas de violencia que hay en el país, las autoridades no se pueden escudar en una consulta.

“Nuestro país sufre una ola incontenible de violencia que se traduce en millares de desaparecidos, de fallecidos, no cejan los feminicidios, hay estudiantes, campesinos, obreros, indígenas, periodistas, mujeres, migrantes, víctimas del abuso y la violencia, merecen respeto y merecen justicia, es la obligación del Estado mexicano, de las autoridades de impartición de justicia atender a las víctimas y reparar el daño, y esas autoridades no pueden esconderse ni esquivar su responsabilidad en la celebración o no de una consulta, el derecho y el anhelo a la justicia no se votan”, aseveró.

Los partidos de oposición PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano reclamaron que el mecanismo de la consulta popular por el que pelearon durante años, ahora el Presidente de la República lo haya pervertido con un capricho al gastar 500 millones de pesos en la consulta, en lugar de destinarlo a la adquisición de medicamentos, particularmente para los niños con cáncer.

El representante del PRD, Ángel Ávila, aseveró que ante el fracaso que se prevé de la consulta, Morena hará del INE su “chivo expiatorio”.

“Son dos caprichos del Presidente, el béisbol, 500 millones de pesos a los estadios, y éste, la consulta. Morena sabe que va a ser un fracaso, sabe que nadie se interesó en una pregunta vacía, por eso sabe que tiene que buscar un chivo expiatorio y han encontrado en el INE a este chivo expiatorio”, aseveró.

En el mismo sentido se expresó el representante del PRI, Gerardo Triana, quien adelantó que si hoy no se logra la participación de los 37.4 millones de ciudadanos, la consulta popular será un fracaso.