Zaldívar anuncia apoyo legal a imputadas por aborto; desconoce el número de casos

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública dará asesoría y defenderá a las mujeres que están siendo procesadas, sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto; reconoció que no se cuenta con un mapeo de los casos existentes en el país.

"No tenemos todavía el mapeo de cómo estaban todos los procesos en juzgados o fiscalía. Haremos este esfuerzo para poder localizar aquellos asuntos y dependiendo de eso estimaremos el número de defensores".

"Lo que sucede es que en el Poder Judicial actuamos un poco distinto en como se haga en otros lados. Nosotros asumimos el reto y luego vemos cómo cumplirlo", señaló el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal al destacar que también se brindará asesoría a los familiares víctimas de feminicidio.

"Vamos a defender a las niñas más pobres del país, más marginadas, no vamos a permitir desde el Poder Judicial Federal que se siga condenando a la mujer a una prisión injusta por ejercer sus derechos a decidir sobre su cuerpo. El tema del aborto no agota los derechos de las mujeres.

"Requerimos seguir avanzando hasta lograr igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tengamos paridad de género en todas las instituciones públicas y privadas hasta tener instituciones donde no haya acoso sexual ni violencia de género; tengamos un país donde puedan caminar sin ser violadas o que las maten", dijo.

En conferencia de prensa, reconoció a la "marea verde" que con sus movilizaciones lograron esta trascendente decisión que tomaron los ministros, "no es un mérito de la Corte sino de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos", apuntó.

Este movimiento de mujeres que salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos, agregó Zaldívar Lelo de Larrea, es también un homenaje para aquellas que han muerto en un aborto; a las que han tenido que sufrir prisión de manera injusta y las que están en la cárcel en espera de sentencia.

Aseguró que la decisión inédita que tomó la Suprema Corte al resolver el tema de la despenalización del aborto, no pretende competir con las creencias religiosas de nadie.

"Aquí no se está obligando a nadie a abortar, simplemente se está quitando la criminalización del aborto (...) Que respeten el derecho de las demás a hacerlo si así lo deciden. Esta no es una decisión que compita con las creencias religiosas de nadie; en un estado laico no podemos imponer a quienes no participan de ella", apuntó.

ANR