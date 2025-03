Papa Francisco se mantiene estable, pero su cuadro clínico permanece ‘complejo’: Vaticano

El estado de salud del papa Francisco se mantiene estable pero con un cuadro clínico complejo, según informó el Vaticano.

El Pontífice, de 88 años, continúa hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral, donde sigue recibiendo tratamiento y terapias respiratorias.

De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Francisco alterna la ventilación mecánica no invasiva durante la noche con oxigenación de alto flujo a través de cánulas nasales durante el día.

El Vaticano indicó que el pronóstico del papa sigue siendo reservado y que no se publicarán nuevas actualizaciones médicas hasta el sábado 8 de marzo, debido a la estabilidad de su cuadro clínico.

En la mañana del viernes, la Santa Sede informó que el Pontífice tuvo una noche tranquila y despertó poco después de las 8:00 horas. A lo largo del día, retomó sus actividades laborales y mantuvo un tiempo de oración privada en la capilla del hospital.

Por otro lado, el jueves, el papa Francisco envió un mensaje de audio a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para el rezo nocturno del Rosario.

En el mensaje, el Pontífice agradeció las oraciones por su salud y manifestó su acompañamiento espiritual. “Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza, los acompaño desde acá”, expresó en su idioma natal, el español. La grabación, en la que se percibió una voz débil y pausada, fue recibida con sorpresa y emotividad por los presentes.

Este mensaje fue la primera manifestación pública del Pontífice desde su ingreso al hospital el pasado 14 de febrero. De acuerdo con la agencia Associated Press, el audio disipó especulaciones y rumores sobre su verdadero estado de salud. Sin embargo, también evidenció el deterioro físico del papa, quien padece una enfermedad pulmonar crónica y a quien se le extirpó parte de un pulmón en su juventud.

El Vaticano ha brindado información sobre la salud del Papa a través de comunicados diarios, pero no ha distribuido imágenes o videos de Francisco desde su ingreso al hospital. Esta situación ha generado diversas especulaciones, en particular entre sectores conservadores. No obstante, el Vaticano ha asegurado que el Papa sigue con sus labores y que sus mensajes escritos reflejan su estilo característico.

Los médicos informaron que Francisco continúa con su tratamiento sin presentar crisis respiratorias ni fiebre. Durante la noche, duerme con una máscara mecánica no invasiva para garantizar la adecuada apertura de sus pulmones, mientras que durante el día recibe oxígeno suplementario. Aunque su evolución es estable, su estado de salud sigue requiriendo atención y monitoreo constante.

