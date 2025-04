EU presiona a Ucrania y Rusia para lograr la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que las negociaciones entre Ucrania y Rusia están “llegando a un punto crítico” e insistió en que ninguna de las partes lo está “engañando” en su intento de poner fin a la prolongada guerra.

Trump habló después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió horas antes que EU podría “dar vuelta a la página” en su intento de asegurar un acuerdo de paz si no hay avances en los próximos días, tras meses de esfuerzos que no han logrado poner fin a los combates.

“Ahora, si por alguna razón, una de las dos partes lo hace muy difícil, simplemente vamos a decir que son necios. Son necios y personas horribles. Y simplemente vamos a pasar la página. Pero con suerte, no tendremos que hacer eso”, dijo Trump.

El sombrío análisis de Rubio sobre el estado de las negociaciones se produjo después de las históricas negociaciones en París entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos que dieron como resultado un esbozo sobre los pasos hacia la paz y pareciera que se lograron avances largamente esperados. Se prevé una nueva reunión la próxima semana en Londres, y Rubio sugirió que podría ser decisiva para determinar si EU continúa involucrado en el proceso.

“Estamos llegando a un punto en que tenemos que decidir si esto es siquiera posible o no. Porque si no lo es, entonces creo que simplemente vamos a dar vuelta a la página. No es nuestra guerra. Tenemos otras prioridades en las que centrarnos”, dijo Rubio a la prensa.

Indicó que el Gobierno de EU quiere tomar una decisión “en cuestión de días”.

El Departamento de Estado dijo que Rubio emitió la misma advertencia en una llamada telefónica que sostuvo ayer con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, diciéndole que “si no surge pronto un camino claro hacia la paz, EU se retirará de los esfuerzos para negociar la paz”.

Trump dijo que “Marco tiene razón” en que la dinámica de las negociaciones debe cambiar, pero no llegó a decir que está listo para abandonar las negociaciones de paz: “Bueno, no quiero decir eso. Pero queremos ver que llegue a su fin”.

Las declaraciones de Rubio aumentaron la presión sobre ambas partes para lograr un acuerdo de paz, incluso cuando EU y Ucrania avanzaron en un pacto sobre minerales que Trump ha buscado para recuperar miles de millones de dólares en asistencia militar que Washington envió a Kiev desde la invasión en febrero de 2022.

También indicaron que el camino hacia una tregua completa será largo y lleno de contenciones, a pesar de que Trump afirmó repetidamente durante la campaña presidencial que podía terminar esa guerra en un día. Trump dijo el mes pasado que estaba “siendo un poco sarcástico”.

Saliendo de las negociaciones en París, los estadounidenses están listos para usar tanto estrategias de incentivo como de presión con Rusia y entienden la necesidad de “una relación de fuerza que les permita obtener compromisos de ambas partes”, dijo un funcionario diplomático francés que participó en las discusiones, pero no estaba autorizado a comentar públicamente.

Los estadounidenses y europeos discutieron sanciones pero “no la cuestión de aliviar las sanciones” a Rusia. El funcionario dijo que la UE necesita usar “todos los instrumentos a nuestra disposición”, especialmente para tener palancas de influencia sobre los rusos para asegurar que se comprometan a promesas eventuales.