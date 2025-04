¿Cuál era el salario mensual del Papa Francisco?

Tras la muerte del Papa Francisco, los fieles y los usuarios de Internet lamentaron su fallecimiento, pero también quieren saber más sobre la vida del Pontífice tanto personal, como líder la Iglesia Católica.

El Papa Francisco estuvo al frente de la iglesia durante durante 12 años, aproximadamente, y durante ese tiempo el Pontífice realizaba viajes y tenía que mantenerse para vivir.

¿Cuánto era el sueldo del Papa Francisco?

El Papa Francisco no tenía sueldo por ser líder de la Iglesia Católica y jefe de Estado del Vaticano. Él mismo afirmó: “A mí no me pagan nada... Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo”.

Aunque no ganara un sueldo específico, el Vaticano cubría todos los gastos del Papa, tanto personales como oficiales, incluyendo alimentación, vivienda, atención médica y viajes. Estos fondos provenían de diversas fuentes, como donaciones, el Óbolo de San Pedro, ingresos turísticos y otras inversiones.

La hora en qué murió el Papa Francisco ı Foto: AP

¿Cuánto ganan los otros miembros el Vaticano?

A diferencia del Papa, hay otros miembros del Vaticano que sí cuentan con sueldos. Por ejemplo, los cardenales de la Curia romana percibían sueldos mensuales superiores a 5,000 euros (112,127 pesos mexicanos), mientras que obispos y sacerdotes ganaban entre 1,500 (33 638 pesos mexicanos) y 2,500 (56,063 pesos mexicanos). Los empleados laicos recibían entre 1,200 y 3,000 euros mensuales, dependiendo de su rol y antigüedad.

Papa Francisco tenía un estilo de vida austero ı Foto: AP

Además, los empleados del Vaticano cuentan con beneficios adicionales, como vivienda subsidiada, atención médica y acceso a tiendas con productos a precios reducidos.

Sin embargo, en el 2021, el Papa Francisco implementó recortes salariales como medida de austeridad ante la crisis económica causada por la pandemia y la disminución del turismo.

El Papa se caracterizó porque promovió la austeridad en el Vaticano, incluso él mismo mantenía un estilo de vida austero y enfocado en su labor pastoral.​

Los fieles están tristes por la muerte del Pontífice, en el Vaticano ya se dieron cita los feligreses para despedirlo, mientras que en México se llevará a cabo la misa en honor al Papa en la Basílica de Guadalupe, oficiada por el Cardenal Carlos Aguiar Retes.