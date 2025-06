Gaza “celebra” festividad entre ruinas y hambre

Los palestinos en la devastada Franja de Gaza celebraron el viernes el inicio de una de las festividades más importantes del Islam con oraciones al aire libre frente a mezquitas y hogares destruidos y con pocas esperanzas de que la guerra con Israel termine pronto.

Mientras gran parte del territorio está en ruinas, los hombres, mujeres y niños se vieron obligados a realizar las tradicionales oraciones del Eid al-Adha al aire libre y, con el suministro de alimentos cada vez más escaso, las familias tuvieron que arreglárselas con lo que pudieron reunir para la festividad de tres días de duración.

“Ésta es la peor fiesta que ha vivido el pueblo palestino debido a la injusta guerra. No hay comida, no hay harina, no hay refugio, no hay mezquitas, no hay hogares, no hay colchones... Las condiciones son muy, muy duras”, dijo Kamel Emran tras asistir al rezo en Jan Yunis.

El Dato: La festividad Eid al-Adha comienza el 10.º día del mes lunar islámico de Dhul-Hijja, durante el haj en Arabia Saudí, y por 2.o año, los musulmanes no pudieron peregrinar.

En ese contexto, nueve personas murieron cuando intentaban recoger ayuda humanitaria en varios puntos de distribución de Rafah, según funcionarios del Hospital Nasser en la cercana Jan Yunis. Ocho murieron por heridas de bala y la novena persona por heridas de metralla.

En los primeros ocho días de funcionamiento de este nuevo modelo de distribución, planteado por Israel como la única forma de impedir que Hamas se beneficie del reparto de ayuda, alrededor de un centenar de gazatíes han muerto, según autoridades locales, por lo que varios testigos describen como fuego israelí contra los que se acercaban a los puntos.

En tanto, la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), el grupo apoyado por Estados Unidos e Israel para distribuir ayuda en el asediado enclave palestino, dijo este viernes que sus centros de distribución volverán a estar cerrados hasta nueva orden.

En el norte de Gaza, Israel emitió el viernes un nuevo aviso a la población civil alertando de que el ejército estaba a punto de realizar operaciones intensivas en una zona después de que se dijera que se lanzaron cohetes desde allí a su territorio.