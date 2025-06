Trump sabía “todo” sobre el ataque; refrenda “total apoyo” a Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que “sabía todo” sobre el ataque israelí contra Irán y que el diálogo sobre el programa nuclear de Teherán “no está muerto”, aunque instó al régimen a llegar aun acuerdo “antes de que no quede nada”.

“Sabíamos todo, y traté de salvar a Irán de la humillación y la muerte. Traté de salvarlos con mucho empeño porque me hubiera encantado ver concretado un acuerdo. Sabíamos lo suficiente como para darle a Irán 60 días para llegar a un acuerdo y hoy (ayer) son ya 61 días. Todavía pueden lograr un acuerdo, de todos modos, no es demasiado tarde”, dijo a Reuters en una entrevista telefónica.

Sobre el diálogo entre EU e Irán acerca del programa nuclear, aseguró a la agencia que “no está muerto, aún es posible un acuerdo” y recordó también que el domingo está prevista una sexta ronda de diálogo en Omán, encabezadas por su enviado especial, Steve Witkoff, aunque no sabe si los iraníes asistirán.

El Dato: El ejército y el Departamento de Estado de EU ordenaron el miércoles una evacuación voluntaria del personal no esencial y sus familias de embajadas en Oriente Medio.

También dijo que no está claro si el programa nuclear de Irán existe tras los ataques de Israel, aunque en otra entrevista telefónica con The Wall Street Journal (WSJ), aseguró que los ataques de Israel a Irán son “geniales para el mercado” porque eso significa que Irán no tendrá un arma nuclear.

El mandatario dijo más temprano que la ofensiva inicial israelí había sido “muy exitosa” y subrayó a la cadena CNN que su gobierno “por supuesto” que apoya al de Israel y que lo hace “como nunca nadie lo ha hecho antes”.

En otra entrevista telefónica con NBC News, reiteró que Irán “puede tener otra oportunidad” de alcanzar un acuerdo nuclear e insinuó que los iraníes están tratando de contactarlo.

También le dijo a Axios que los ataques de Israel contra Irán podrían ayudar en sus esfuerzos para asegurar un acuerdo nuclear con Irán. Cuestionado sobre si pensaba que dicho conflicto ponía en peligro el proceso, dijo: “No lo creo. Tal vez lo contrario. Tal vez ahora negocien seriamente”.

En una serie de mensajes en su red Truth Social, Trump instó a Irán a llegar rápidamente a un acuerdo para limitar su programa nuclear, en una “segunda oportunidad” para que sus líderes eviten una mayor destrucción “antes de que no quede nada y salven lo que una vez se conoció como el imperio persa”.

Añadió que había advertido a los líderes de Irán que “sería mucho peor de lo que saben, previeron o les dijeron, que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar en cualquier parte del mundo, por mucho, y que Israel tiene mucho de eso, con mucho más por venir —Y saben cómo usarlo—”.

Trump habló este viernes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras los ataques sin precedentes a Irán, afirmó un funcionario de la Casa Blanca, que se limitó a comunicar a los medios este nuevo intercambio, sin ofrecer detalles al respecto.

El mandatario estadounidense sostuvo, además, conversaciones telefónicas con varios líderes, como el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien coincidió en “la importancia de la diplomacia y el diálogo” en la resolución del conflicto.

También habló del tema con los mandatarios de Qatar y Arabia Saudí, para reforzar los esfuerzos diplomáticos ante la escalada bélica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que habló con el presidente israelí, Isaac Herzog, ante quien reiteró el derecho de su nación a defenderse, así como la urgencia de preservar la estabilidad regional.

A su vez, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó en un comunicado a Irán e Israel a cesar las hostilidades: “Bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares iraníes. Ataques con misiles iraníes en Tel Aviv. Basta de escalada. Es hora de parar. La paz y la diplomacia deben prevalecer”.

En tanto, en una reunión de emergencia, los 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU lanzaron llamamientos generalizados a Israel e Irán a desescalar la tensión y privilegiar la vía diplomática para resolver sus disputas, aunque con distintos matices.

En general, los países africanos y asiáticos criticaron la acción “unilateral” de Israel en sus ataques a Irán y su “desprecio” por la carta de la ONU y la soberanía de otros Estados, mientras que los países europeos y EU subrayaron el peligro que supone el programa nuclear iraní, que ha sido la razón invocada por Israel para lanzar su ataques.

De las grandes potencias, Rusia salió en apoyo de Irán: su embajador, Vasili Nebenzia, calificó el ataque como “una grosera violación de la carta de la ONU”, y culpó a Israel y sus aliados de estos hechos, mientras que China condenó la “violación de la soberanía de Irán” por parte de Israel y pidió que “detenga todas las acciones militares riesgosas”.

Incertidumbre afecta a mercados y el petróleo

Los precios del petróleo se dispararon este viernes después de que Israel atacara instalaciones nucleares y militares iraníes, sacudiendo los mercados globales y avivando temores de un conflicto más amplio en la región.

El petróleo estadounidense y el crudo Brent, el referente global, registraron sus mayores incrementos en un día desde marzo de 2022, semanas después de la invasión rusa a Ucrania. Los referentes petroleros también registraron sus mayores ganancias semanales desde octubre de 2022.

El de EU subió un 7.26 por ciento, situándose en aproximadamente 72.98 dólares por barril (dpb). El Brent subió siete por ciento, situándose en 74.23 dpb. Dichas mezclas llegaron a subir en el día hasta 14 y 13 por ciento, respectivamente.

7 por ciento suben los precios del petróleo tras el conflicto

Un aumento en los precios globales del petróleo también podría reavivar la inflación, complicando las perspectivas para los responsables de la política monetaria como la Reserva Federal. El oro escaló 1.49 por ciento, a tres mil 453.20 unidades.

Las monedas y los mercados bursátiles globales también cayeron el viernes, golpeadas por el menor apetito por riesgos de los inversores después de que escalaran las hostilidades entre los bandos. El Dow Jones cayó 868 puntos (dos por ciento), el S&P 500 1.2 por ciento y el Nasdaq Composite, de fuerte presencia tecnológica, 1.4 por ciento.

Juan Pérez, director de operaciones de Monex EU en Washington, afirmó que el dólar tiende a apreciarse en tiempos de incertidumbre en el plano físico, como el conflicto entre Israel e Irán, aunque los aranceles siguen siendo la principal preocupación de los inversores.

“Este (conflicto) acaba de impactarnos, pero la principal preocupación siguen siendo los aranceles y los obstáculos al comercio mundial. Cuando se da una situación física y existe la posibilidad de que el conflicto armado se prolongue y se intensifique, el dólar y el oro se convierten en activos refugio. Es una reacción psicológica”, argumentó.