Ucrania no cederá ningún territorio, advierte Zelenski previo a encuentro Putin - Trump

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski aclaró que no cederá ninguno de los territorios ocupados por Rusia, independientemente de los acuerdos a los que este país llegue con Estados Unidos en su próxima ronda de diálogos.

A través de un mensaje en video publicado en redes sociales, Zelenski se refirió al próximo encuentro que sostendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska.

El presidente de EU Donald Trump (izq.) y el presidente de Rusia Vladimir Putin (der.), en fotografía de archivo, se reunirán en Alaska. ı Foto: AP

Al respecto, el ucraniano celebró que se avance en la consecución de la paz, pero advirtió que, pese a la intervención estadounidense en el conflicto, “esta guerra no va a terminar sin nosotros, sin Ucrania”.

Por lo anterior, remarcó que, independientemente de los acuerdos que Trump y Putin alcancen durante su reunión en Alaska, su postura es firme: “Ucrania no cederá su territorio a los invasores”.

Un edificio dañado por un ataque ruso en Leópolis, Ucrania. ı Foto: Reuters

“La respuesta a la cuestión territorial de Ucrania siempre ha estado en nuestra Constitución y nadie actuará en contra de esto, ni nadie estará capacitado para estarlo: Ucrania no cederá su territorio a los invasores”, escribió Zelenski.

“No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha iniciado. El pueblo ucraniano merece la paz, y nuestros aliados deben entender lo difícil que es conseguir una paz digna.

En el mismo sentido, se refirió nuevamente a la intervención de Estados Unidos en la guerra, y dijo que está listo para trabajar en conjunto con el presidente Donald Trump y con otros aliados de Europa y Occidente en favor de “una paz duradera, que no colapsará por los deseos de Moscú”.

“Esta guerra debe terminar, y Rusia debe terminarla. Rusia la comenzó y la está arrastrando, ignorando todas las fechas límite, y ese es el verdadero problema, no otra cosa”, abundó Zelenski.

El viernes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump informó que se reunirá con Vladimir Putin el 15 de agosto en Alaska, con el objetivo de discutir las condiciones para terminar la guerra en Ucrania.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo en su cuenta de Truth Social.

Anteriormente, Trump había fijado un plazo de 10 a 12 días a Rusia para que avanzaran los diálogos de paz o, de lo contrario, enfrentaría sanciones económicas.

