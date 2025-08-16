Melania Trump envía carta a Putin; primera dama de EU pide el fin de la guerra en Ucrania

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, escribió una carta dirigida al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedir la paz en Ucrania.

Melania encargó a su esposo, el presidente Donald Trump, entregar personalmente a su homólogo ruso la misiva durante su reunión en Anchorage, Alaska, el viernes pasado.

Aunque la carta no mencionaba directamente a Ucrania, la primera dama pidió al líder del Kremlin pensar en los niños y en “una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología”.

Según la primera dama estadunidense, solo Vladimir Putin podría restaurar la “risa melódica” de los niños atrapados en el conflicto, que inició el 24 de febrero de 2022.

“Al proteger la inocencia de estos niños, hará más que servir solo a Rusia: servirá a la humanidad misma”, escribió en la carta, con membrete de la Casa Blanca.

Fox News obtuvo primero una copia de la carta y posteriormente difundida en redes sociales por figuras cercanas a Donald Trump, entre ellas la fiscal general, Pam Bondi.

Ucrania ha calificado el secuestro de menores de edad por Rusia como un crimen de guerra; por el mismo motivo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en contra de Vladimir Putin, al señalar que que existían “fundamentos suficientes para creer que cada sospechoso tiene responsabilidad por el crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa en perjuicio de niños ucranianos”.

Moscú ha declarado en otras ocasiones que ha estado protegiendo a niños vulnerables de la zona de guerra.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su gratitud a la primera dama durante su llamada con Donald Trump este sábado, según el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania.

“El presidente Zelenski también expresó su gratitud a la primera dama Melania Trump por su sincera atención y sus esfuerzos para repatriar a los niños ucranianos deportados por la fuerza. Este es un verdadero acto de humanismo”, añadió Andrii Sybiha en la red social X.

President @ZelenskyyUA had a meaningful and productive conversation with President Trump. We are grateful to the U.S. for its engagement and continued commitment to supporting Ukraine and advancing peace.



El viernes, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron durante casi tres horas en una base militar estadounidense en Anchorage sin llegar a un acuerdo de alto el fuego en la guerra en Ucrania.

Con información de Associated Press y Reuters.

