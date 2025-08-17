Avioneta aterriza de emergencia en campo de golf en Sídney, Australia | VIDEO

Una avioneta monomotor realizó un aterrizaje de emergencia este domingo sobre un campo de golf, ubicado en Sídney, capital del estado de Nueva Gales del Sur, al sureste de Australia.

Ocurrió alrededor de las 14:20 horas, tiempo local, en el Club de Golf Mona Vale, cuando la aeronave, una Piper Cherokee con dos personas a bordo, realizó un aterrizaje forzoso.

Ambas personas resultaron ilesas, informó el club de golf en sus redes sociales, en las que destacó la pericia del piloto por el " aterrizaje increíble que evitó daños mayores” .

TE RECOMENDAMOS: Morales llama a anular voto Bolivia acude a las urnas en unas elecciones marcadas por la crisis económica y la división de la izquierda

Not your average day on the golf course! At 2:20pm today, a light plane made an emergency landing on our course. We’re... Publicado por Mona Vale Golf Club en Domingo, 17 de agosto de 2025

El usuario @mg_untamed captó el momento exacto del descenso frente a una casa club, y compartió la grabación en la red social Instagram.

“La avioneta se estrelló en el campo; testigos y golfistas acudieron rápidamente para ayudar al piloto a salir del avión”, escribió, y añadió que paramédicos y bomberos atendieron el incidente.

De acuerdo con The Sydney Morning Herald, una presunta falla en el motor durante un vuelo de entrenamiento provocó el desplome de la aeronave.

El piloto en prácticas y el instructor resultaron con heridas leves y fueron atendidos en el lugar por paramédicos, según ABC Australia, aunque fueron trasladados, estables, al Royal North Shore Hospital.

Según el inspector de Ambulancias de Nueva Gales del Sur, Chris Peck, citado por portal The Sydney Morning Herald, la avioneta habría realizado el aterrizaje de emergencia tras perder potencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr