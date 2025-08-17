EU pactó ‘robustas garantías de seguridad’ con Ucrania; Rusia, comprometido a ‘no atacar’

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.) y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (der.) se encuentran en medio de negociaciones con EU.

Estados Unidos anunció que está listo para dar garantías de seguridad a Ucrania como si este país fuera integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), frente a un hipotético acuerdo de paz con Rusia.

Así lo declaró el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witfokk, quien aseguró que su país y otras naciones europeas estarían listos para garantizar la seguridad ucraniana, decisión que, incluso, se habría pactado con Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Foto›Reuters

“Estados Unidos está potencialmente preparado para poder dar garantías de seguridad al nivel del Artículo 5, pero no de la OTAN, sino directamente de Estados Unidos y otros países europeos”, dijo Witkoff en entrevista con Fox News.

En el mismo sentido, en otra entrevista para CNN, Witfkoff informó que, dentro de estas negociaciones, se obtuvo de Rusia una garantía de “no atacar a ningún otro territorio cuando se codifique el acuerdo de paz, y la consagración legislativa en la Federación Rusa de no atacar a ningún otro país”.

Steve Witkoff, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“No es necesario un alto el fuego en Ucrania ahora, pues ya se está negociando un acuerdo de paz”, concluyó Witkoff, con lo que se prevé una disuasión militar de ambos beligerantes.

Sin embargo, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, informó que, si bien han avanzado las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, existe la posibilidad de que éstas no lleguen al lugar deseado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, en fotografía de archivo. Foto›AP

“Si la paz no va a ser posible aquí y esto sólo va a continuar como una guerra, la gente seguirá muriendo por miles ... podemos, por desgracia, terminar allí, pero no queremos terminar allí”, dijo Rubio a Face The Nation.

En la misma entrevista, el secretario de Estado se refirió a los diálogos entre Putin y Trump del viernes, en Alaska, y remarcó que se hicieron “progresos”.

Vladimir Putin y Donald Trump en la conferencia de prensa al término de los diálogos en Alaska. ı Foto: Reuters

“Hay cosas que se discutieron como parte de esta reunión que son potenciales avances, que son potenciales progresos”, afirmó.

Las declaraciones ocurren el mismo día en que el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski continúa los diálogos para asegurar el apoyo de Europa.

I had an important meeting with President of the European Commission @vonderleyen in Brussels. Significant support for Ukraine in the context of the upcoming meeting with President Trump.



Today, together and in several formats, we are determining what we will discuss in… pic.twitter.com/I8doSrACqR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Este domingo, concluyó una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien, aseguró, “coincidimos en la necesidad de un alto el fuego y próximos pasos diplomáticos, garantías de seguridad efectivas para Ucrania y sanciones continuas a Rusia para limitar su futuro potencial”.

Algunos líderes europeos acompañarán a Zelenski en su encuentro con Donald Trump, programado para el lunes en la Casa Blanca, en donde se discutirán los siguientes pasos en el conflicto con Rusia.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. ı Foto: Reuters

Mientras tanto, el fin de semana se reportó que Vladimir Putin, presidente de Rusia, está dispuesto a negociar siempre y cuando Ucrania renuncie a los territorios del Donetsk.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am