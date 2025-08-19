Putin está dispuesto a reunión trilateral, aclara Gobierno ruso; pide organizarla ‘minuciosamente’

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a participar en “cualquier formato” de reunión para abordar la guerra con Ucrania, sea bilateral o trilateral, lo cual incluiría al mandatario de este último, Volodimir Zelenski.

Así lo confirmó el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien afirmó que, desde el Gobierno ruso, “no renunciamos a ninguna forma de trabajo, ni bilateral, ni trilateral; el presidente [Vladimir Putin] lo ha dicho en varias ocasiones”, según declaraciones recogidas por medios.

Sin embargo, remarcó que lo principal es que cualquier cita se prepare con el “máximo cuidado” y con claras intenciones de avance diplomático, no de “beneficio propagandístico”.

A propósito, Lavrov reconoció que hubo un “buen ambiente” en la reunión entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado viernes en Alaska. Afirmó que está “claro” que el mandatario norteamericano y su equipo “quieren sinceramente llegar a un resultado a largo plazo, sostenible y fiable”.

am