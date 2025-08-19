Trump descartó enviar soldados a Ucrania, pero no otros medios de seguridad: Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, remarcó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado la idea de enviar soldados a Ucrania para garantizar la seguridad de este país frente a Rusia, pero que aún valoran otros medios de apoyo como tropas aéreas.

En conferencia de prensa de este martes, Leavitt remarcó que, como expresó el presidente de Estados Unidos por la mañana en entrevista con Fox News, se ha descartado el envío de soldados en territorio ucraniano, mas no de otras formas de apoyo.

“El presidente ha declarado de manera definitiva que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, pero ciertamente podemos ayudar en la coordinación y quizá proporcionar otros medios de garantías de seguridad a nuestros aliados europeos”, dijo Leavitt.

Así, en la misma conferencia, Leavitt enfatizó que uno de los medios que se están evaluando para garantizar la seguridad de Ucrania serían las tropas aéreas, lo cual se está coordinando con los líderes europeos.

“El presidente entiende que las garantías de seguridad son de vital importancia para asegurar una paz duradera, y ha instruido a su equipo de seguridad nacional a coordinarse con nuestros amigos en Europa, así como a seguir cooperando y debatiendo estos asuntos tanto con Ucrania como con Rusia”, abundó la vocera de la Casa Blanca.

En el mismo sentido, Karoline Leavitt aseguró que Trump y su gabinete están trabajando arduamente para lograr la prometida reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodimir Zelenski. “El presidente espera que ocurra”, dijo la secretaria de Prensa.

A propósito, ante una pregunta de la prensa sobre si Putin se mantenía firme en su posición de reunirse con Zelenski, Leavitt aclaró brevemente que sí.

Incluso, durante la conferencia se cuestionó sobre si ya estaba claro el lugar donde ocurriría la reunión, que, según reportes de prensa, sería en Budapest, capital de Hungría.

“No puedo confirmar o negar los reportes sobre la locación, pero tendremos más información pronto”, abundó Leavitt.

am