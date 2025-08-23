Detienen a tercer implicado en atentado con camión bomba en Cali

La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó que hay un tercer detenido por el caso de los atentados con camión bomba ocurridos el jueves en Cali, el cual, junto con otro de los procesados, ya fue llevado ante un juez de control.

A través de un comunicado en redes sociales, la Fiscalía informó que se detuvo a Carlos Steven Obando, señalado por su presunta participación en el atentado de los camiones bomba.

Incidente ocurrió frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. ı Foto: Reuters

Obando fue presentado ante un juez de control de garantías junto a Walter Esteban Yonda Ipía, alias Sebastían, cuya detención ya había sido informada previamente por el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la Fiscalía colombiana, alias Sebastián y Obando fueron quienes “habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de una”, en referencia al camión bomba que fue detonado frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables del traslado de dos camiones cargados con 'tatucos' y su ubicación en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco… pic.twitter.com/BKOv7VqzHC — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 23, 2025

“Posteriormente, la comunidad impidió que escaparan del lugar y fueron capturados en situación de flagrancia por unidades de la Policía Nacional”, abundó la Fiscalía en su comunicado.

Por lo anterior, la autoridad remarcó que “un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputará cargos por su participación en el ataque terrorista que deja 6 personas muertas y más de 60 heridas”, abundó, si bien el número de muertos ya es de siete personas, según declaraciones del alcalde de Cali.

Caleños, esta tarde le propiciamos otro golpe a los terroristas de la Jaime Martínez. Capturamos a Alias ‘El Mocho’, implicado en el ataque terrorista en los Mangos el pasado 10 de junio.



Gracias a @PoliciaCali, @Ejercito_Div3 #BloqueDeBusquedaCali por este nuevo golpe. No… https://t.co/G5AjNyBcMM — Alejandro Eder (@alejoeder) August 23, 2025

Con el aseguramiento de Obando suman tres detenciones por los atentados que también dejaron a más de 70 personas heridas en Cali. La noche del viernes, autoridades colombianas informaron que por estos hechos también se detuvo a Diomar Mancilla, alias “El Mocho”, quien, explicó el alcalde de Cali, también había participado en un acto terrorista anterior.

“Gracias a @PoliciaCali [Policía de Cali], @Ejercito_Div3 [Tercera División Del Ejército Nacional] #BloqueDeBusquedaCali por este nuevo golpe. No descansaremos hasta capturar a todos los terroristas que se han metido con Cali”, escribió Alejandro Éder.

Mientras tanto, las autoridades de Colombia siguen con las investigaciones por los atentados que sacudieron al país, especialmente en Cali y Amalfi, por los cuales, en total, han sumado 20 muertes.

