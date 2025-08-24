Israel ataca Saná, capital de Yemen; apunta a palacio presidencial y bases militares

Israel ataca palacio de gobierno y puntos estratégicos de la resistencia hutí en Yemen, según agencias internacionales.

El Ejército de Israel lanzó una serie de ataques contra los hutíes en Saná, capital de Yemén, el cual impactó el palacio de gobierno, así como bases militares, plantas de energía y otros puntos estratégicos.

De acuerdo con agencias internacionales, el Ejército de Israel lanzó hasta 30 ataques aéreos contra Yemen en un espacio de 15 minutos, de forma que impactó los citados puntos estratégicos.

⚡️🚨Yemen: More than 20 Israeli airstrikes target the capital Sanaa pic.twitter.com/GQS5M8a93t — Middle East Observer (@ME_Observer_) August 24, 2025

Lo anterior habría sido en respuesta de los ataques hutíes hacia territorio israelí. Según el régimen de Netanyahu, el movimiento insurgente lanzó un ataque con ojiva de bomba de racimo a la ciudad de Ginaton.

Según reportó el gobierno de Israel al diario Times of Israel, las fuerzas de defensa de esta nación lograron interceptar y detener el ataque, pero remarcaron que el uso de este arsenal está prohibido por el Derecho Internacional.

🚨BREAKING: The Israeli Air Force has just targeted the Presidential Palace, power plants, missile bases and senior Houthi officials in Yemen.



We will find out soon who was eliminated. pic.twitter.com/wMd2qGCqvC — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) August 24, 2025

La cadena de televisión Al Masriya fue la que informó sobre los ataques en territorio yemení de este domingo, mientras que el Ejército israelí no ha emitido declaraciones oficiales.

Sin embargo, agencias internacionales instaron a mantener la atención sobre esta serie de ataques, pues anticipan que un alto mando de la insurgencia yemení habría sido impactado en estos ataques aéreos.

IAF fighter jets are currently striking Yemen with massive force. A security source confirms: The IDF is carrying out a wave of strikes in Yemen in response to the continued Houthi missile and drone launches.



Targets include the presidential palace and senior officials for… pic.twitter.com/inoUHQi6UH — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) August 24, 2025

A propósito, un representante político de los huties, Hezam al Asad, aseguró que estos ataques no intimidan a su movimiento en lo más mínimo, y que proseguirá su campaña contra Israel en apoyo a la causa palestina.

“Mediante su agresión contra nuestro pueblo, el enemigo sionista intenta engañarse con una victoria imaginaria atacando un tanque eléctrico, o una gasolinera, para levantar la moral de sus colonos entre el humo que se eleva, pero solo se tambalea, sumido en el fracaso y la derrota”, dijo, según declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

The Israeli occupation has launched over 30 airstrikes on Sana’a, Yemen in the span of 15 minutes. pic.twitter.com/wjW1s3LwpE — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 24, 2025

Estos ataques mutuos entre Israel y el movimiento insurgente yemení ocurren en el marco de la intensa ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Durante la madrugada del sábado al domingo, Israel lanzó nuevos ataques contra la periferia oriental y septentrional de Gaza, con lo que destruyó edificios y viviendas.

De acuerdo con testigos, cuyas declaraciones fueron recogidas por la agencia Reuters, la noche en la Ciudad de Gaza estuvo marcada por incesantes explosiones en las zonas de Zeitún y Shejaia, además del avance de los tanques sobre Sabra y Jabalia.

🇾🇪🇮🇱 | URGENTE: Los medios de comunicación israelíes informan que Israel atacó el palacio presidencial en Yemen. pic.twitter.com/j4GC79I5pf — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 24, 2025

El Ejército israelí aseguró que el combate en la zona de Jabalia busca garantizar la desmantelación de los túneles de los militantes y reforzar el control de la zona, en el contexto del plan de acción contra los últimos resistentes de Hamas que anunció en semanas recientes.

