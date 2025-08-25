Labor Day: ¿Cuándo es y cómo se celebra en Estados Unidos?

Si tienes un empleo u oficio, ¡enhorabuena! Contribuyes a la sociedad y a tu comunidad con tu arduo esfuerzo. Solo, eso sí, asegúrate de que tus derechos se cumplan y se respeten en todo momento. A causa de esto, es que a lo largo del mundo se celebra un día específico para celebrar a los trabajadores; ahora veremos el de Estados Unidos.

En México, conmemoramos el 1 de mayo como el Día del Trabajo, aunque la elección de esta fecha está relacionada, más que con un motivo festivo, con uno de reivindicación de los derechos laborales y la exigencia de jornadas dignas.

Un desfile del Labor Day, en un año no especificado. ı Foto: Flickr

Sin embargo, en Estados Unidos, el Labor Day (traducido al español como Día del Trabajo) cuenta más bien con un componente festivo, y nos habla de la cultura del país vecino. Te contamos cuándo y cómo se celebra.

¿Cuándo se celebra el Labor Day en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Labor Day es un feriado federal que reconoce la contribución de los trabajadores estadounidenses, al mismo tiempo que marca el final simbólico del verano.

Imagen ilustrativa del Labor Day en Estados Unidos. ı Foto: Adobe Stock

Durante este día, las oficinas federales, bancos, escuelas y muchas instituciones cierran, aunque algunos comercios como supermercados y restaurantes permanecen abiertos.

Pero, ¿cuándo ocurre esto? El primer lunes de septiembre, que en el año 2025 corresponde al lunes 1 de septiembre.

El Labor Day se celebra el primer lunes de septiembre de cada año, en EU. ı Foto: Calendarpedia

Lo anterior es significativamente diferente al feriado equivalente en México, que es el 1 de mayo y se mantiene igual en el calendario no importando qué día de la semana caiga.

El Labor Day en Estados Unidos se originó como un desfile organizado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, inspirado en un evento similar en Toronto, Canadá.

Un desfile del Labor Day. ı Foto: Flickr

Desde entonces, se convirtió en una tradición anual para honrar a los trabajadores, que se oficializó como feriado federal en 1894 por el presidente Grover Cleveland.

De acuerdo con fuentes, la elección del primer lunes de septiembre, en lugar del 1 de mayo como muchos otros países, fue para evitar asociaciones de este día con movimientos obreros más radicales, y evitar que tuviera una intención política en lugar de una festiva, como fue planeado originalmente.

