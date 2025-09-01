Aumentan a más de 800 muertos y 2,500 heridos por el terremoto en Afganistán

Viviendas de adobe y madera colapsaron en Kunar, la región más afectada por el terremoto.

El número de víctimas por el terremoto de magnitud 6 registrado la noche del domingo en el este de Afganistán aumentó este lunes a más de 800 muertos y unos dos mil 500 heridos, según confirmaron las autoridades afganas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo se produjo a las 23:47 horas locales, con epicentro a unos 27 kilómetros al noreste de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, y a una profundidad de ocho kilómetros.

Notable quake, preliminary info: M 6.0 - 27 km ENE of Jalālābād, Afghanistan https://t.co/hE9lf5oIhx — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 31, 2025

El temblor, considerado superficial, provocó daños graves en varias aldeas y se sintió también en Pakistán, incluida la capital Islamabad, aunque sin víctimas ni afectaciones reportadas.

TE RECOMENDAMOS: Tel Aviv asesina a más de 100 palestinos en 48 horas Flotilla de apoyo a Gaza zarpa con mexicanos a bordo

Según Associated Press, la mayor parte de los decesos se registraron en la provincia de Kunar, mientras que en Nangarhar las autoridades contabilizaron al menos doce fallecidos y 255 heridos. En las provincias de Laghman y Nuristán también se reportaron decenas de lesionados.

Helicópteros trasladan a heridos desde la provincia de Nangarhar hacia hospitales tras el sismo. ı Foto: Reuters

El gobierno afgano, bajo control talibán, informó que se creó un comité especial encabezado por el primer ministro Mohammad Hasán Ajund para coordinar la respuesta.

Asimismo, señaló que los ministerios del Interior, Defensa y Sanidad trabajan en la evacuación de víctimas, el traslado de heridos y la entrega de alimentos y suministros médicos. Más de 40 vuelos salieron desde Nangarhar para trasladar a afectados hacia hospitales.

El gobierno talibán anunció que se utilizarán “todos los medios disponibles” para salvar vidas. ı Foto: Reuters

Al respecto, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid aseguró que “se utilizarán todos los medios disponibles para salvar vidas”. Sin embargo, las labores de rescate se ven complicadas debido a la ubicación montañosa y al colapso de numerosas viviendas construidas con adobe y madera.

La Oficina de Naciones Unidas en Afganistán expresó su “profunda tristeza” por el sismo y confirmó que equipos de emergencia se encuentran en la zona apoyando con asistencia vital. A su vez, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, advirtió que el desastre agrava la situación humanitaria que ya enfrentaba el país por la sequía y el retorno forzado de refugiados desde Irán y Pakistán.

Rescatistas y vecinos trabajan entre los escombros en las aldeas destruidas por el terremoto en Afganistán. ı Foto: Reuters

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, manifestó sus condolencias y ofreció apoyo a Afganistán a través de un mensaje en la red social X.

Este terremoto ocurre menos de un año después de otro de magnitud 6.3 que en octubre de 2023 dejó entre 1,500 y 4,000 muertos, según cifras divergentes entre la ONU y el gobierno afgano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am