Israel llama a reservistas en “etapa decisiva” de guerra en Gaza

Gazatíes desplazados por la ofensiva militar israelí se refugian en un campamento de tiendas de campaña, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza daña la imagen internacional de su principal aliado en Oriente Próximo. En una entrevista con Daily Caller, sostuvo que, aunque Israel “puede estar ganando la guerra”, no logra imponerse en el terreno de la opinión pública. Para Trump, el desgaste afecta al país en un momento en que la presión internacional se intensifica, sobre todo por la magnitud de víctimas civiles.

El mandatario estadounidense señaló que hace 15 años Israel mantenía un fuerte control en el Congreso, pero que esa influencia se ha erosionado. Además, admitió que sectores del movimiento Make America Great Again muestran escepticismo respecto al respaldo incondicional hacia el Estado hebreo. Trump recordó su apoyo militar a Israel, incluidas acciones contra instalaciones nucleares en Irán, y destacó que “nadie ha hecho más” por ese país durante su administración.

El Dato: En la Franja, al menos 361 personas han muerto de desnutrición, entre ellas 130 niños, desde el 7 de octubre de 2023, según el ministerio de Salud.

Por su parte, en Tel Aviv, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que Israel atraviesa la “fase decisiva” en su guerra contra Hamas. En un mensaje a las tropas, aseguró que el país confía en sus soldados y que “lo que comenzó en Gaza debe terminar en Gaza”. Para respaldar esta operación, el gobierno activó el llamado a decenas de miles de reservistas con el fin de reforzar la ofensiva sobre Ciudad gazatí.

La medida llega tras el anuncio del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien confirmó que el ejército intensificará las incursiones en zonas clave como Zeitoun y Shijaiyah, barrios donde aún operan combatientes de Hamas. Sin embargo, la presión interna crece: grupos de reservistas han advertido que no se presentarán al servicio, denunciaron que la guerra prolongada responde más a intereses políticos que a una estrategia militar con objetivos claros.

185 palestinos murieron de desnutrición durante agosto

También señalaron que Netanyahu pone en riesgo a los israelíes secuestrados en Gaza y ha causado un daño irreparable a la sociedad. No presentarse al servicio es un delito, aunque hasta ahora sólo unos pocos han sido encarcelados.

Asimismo, el Ministerio de Salud de Gaza informó que 63 mil 633 personas han muerto desde octubre de 2023, mientras que 160 mil 914 han resultado heridas. Sólo ayer se registraron al menos 47 muertes en distintos ataques. En un edificio de Tel al-Hawa, 15 personas perdieron la vida, entre ellas tres menores.

Mientras tanto, en agosto, 185 personas murieron por desnutrición, el número más alto en meses. Naciones Unidas confirmó que la Ciudad de Gaza atraviesa una crisis alimentaria extrema, con miles de familias sin acceso a suministros básicos. En tanto, los hospitales Nasser y Awda reportaron decenas de víctimas mortales por bombardeos cerca de corredores humanitarios. Según organizaciones internacionales, más de dos mil 300 palestinos que buscaban ayuda murieron en meses recientes.

Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que ningún intento de anexión o desplazamiento de población palestina frenará el reconocimiento internacional de Palestina como Estado. Además, criticó como “inaceptable” la decisión de Washington de negar visados a representantes palestinos que deberían participar en la conferencia sobre la solución de dos Estados, prevista para el 22 de septiembre en Nueva York.