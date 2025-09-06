Cambia Departamento de Defensa a de Guerra

Después de meses de hacer campaña para recibir el Premio Nobel de la Paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje marcadamente diferente ayer, al firmar un decreto para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Trump dijo que el cambio tenía la intención de señalar al mundo que EU era una fuerza a tener en cuenta, y afirmó que el nombre del Departamento de Defensa era “woke”.

El Dato: Trump ha intentado desarraigar del ejército lo que describe como ideología progresista, vetando a soldados transgénero y negando contribuciones de mujeres y minorías.

“Creo que envía un mensaje de victoria. Creo que realmente envía un mensaje de fortaleza”, comentó el mandatario sobre el cambio mientras autorizaba emplear Departamento de Guerra como un título secundario para el Pentágono.

El Congreso tiene que autorizar formalmente un nuevo nombre, y varios de los partidarios más cercanos de Trump en el Capitolio propusieron una iniciativa de ley el viernes con ese fin.

Pero ya había cambios cosméticos. El sitio web del Pentágono pasó de “defense.gov” a “war.gov”. Se cambiaron letreros en la oficina del secretario Pete Hegseth, y Trump dijo que habría nueva papelería.

Hegseth, a quien Trump ha comenzado a referirse como el “secretario de Guerra”, dijo durante la ceremonia de firma que “vamos a pasar a la ofensiva, no sólo a la defensa”, utilizando “letalidad máxima” que no será “políticamente correcta”.

Trump insistió en que su discurso no contradecía su fijación por ser reconocido por sus esfuerzos diplomáticos, y dijo que la paz debe hacerse desde una posición de fuerza. Afirmó haber resuelto conflictos entre India y Pakistán; Ruanda y la República Democrática del Congo; y Armenia y Azerbaiyán, entre otros. También ha expresado frustración por no haber concluido la guerra entre Rusia y Ucrania tan rápido como quería.

“Creo que he logrado la paz debido al hecho de que somos fuertes”, afirmó, haciendo eco del lema “paz a través de la fuerza” asociada con Ronald Reagan.

El representante republicano Greg Steube propuso una iniciativa de ley en la Cámara de Representantes para cambiar formalmente el nombre del departamento. En el Senado, los legisladores Rick Scott y Mike Lee presentarán una ley complementaria.

“Desde 1789 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de EU luchó bajo la bandera del Departamento de Guerra. Es apropiado que rindamos homenaje a su ejemplo eterno y compromiso reconocido con la letalidad restaurando el nombre del ‘Departamento de Guerra’ a nuestras fuerzas armadas”, dijo Steube.

El Departamento de Guerra fue creado en 1789, luego renombrado y reorganizado a través de un proyecto de ley firmado por el presidente Harry Truman en 1947, dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Defensa incorporó al Departamento de Guerra —que supervisaba al Ejército—, además del Departamento de la Marina y la recién creada Fuerza Aérea.

Hegseth se quejó de que “no hemos ganado una gran guerra desde que” se cambió el nombre. Trump añadió: “Nunca luchamos para ganar”.

...Y amagan con derribar los aviones de Venezuela

› Redacción

el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer a Venezuela que si sus cazas ponen a las fuerzas de su país “en una situación peligrosa”, éstos “serán derribados”, un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

“Se meterán en problemas. Se lo haremos saber. No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, van a ser derribados”, dijo a pregunta expresa en conferencia en la Casa Blanca.

Ante la pregunta de cómo reaccionaría si percibe una amenaza real por parte de aviones venezolanos, Trump fue tajante: “Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer”, afirmó dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

10 aviones de combate enviará EU a una base en Puerto Rico

En ese contexto, la cadena CBS dio a conocer que EU ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, los cuales se espera que lleguen a la isla a finales de la próxima semana, según indicó al medio una fuente “familiarizada con los planes”.

Consultado por este asunto, Trump esquivó la pregunta y se limitó a responder que su administración adopta una postura “fuerte” en su lucha contra las drogas, y subrayó la necesidad de una política de “mano dura” para frenar ese flagelo como la inmigración ilegal.

Sin embargo, Trump desmintió que el objetivo de la operación en el Caribe sea derrocar al régimen de Nicolás Maduro, señalado por EU como un narcoterrorista líder del Cartel de los Soles.

“No estamos hablando de un cambio de régimen. Tuvieron una elección muy extraña, y estoy siendo muy amable”, dijo.

En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ayer que si el país fuera agredido “pasaría a una etapa de lucha armada”, en un contexto en el que denuncia “amenazas” de EU, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a las costas venezolanas.

Los aviones de combate avanzados se sumarán a la ya numerosa presencia militar estadunidense en el sur del Caribe, que incluye siete buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, con más de 4 mil 500 marineros e infantes.