Negociación con Zelenski, sólo en Moscú: Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en recorrido por una fábrica de motores de avión en Samara, ayer.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, endureció ayer aún más su posición negociadora al declarar que sólo aceptará reunirse con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, si es en Moscú, al tiempo que advirtió que cualquier soldado extranjero desplegado en su vecino país, particularmente en el momento en que la invasión aún esté en curso, será considerado “objetivo legítimo” por sus fuerzas.

“La parte ucraniana quiere y plantea este encuentro. Yo ya dije: ‘Estoy dispuesto, por favor, vengan, nosotros garantizamos total y plenamente las condiciones de trabajo y seguridad. La garantía es del 100 %’”, dijo en el Foro Económico Oriental, en la ciudad portuaria de Vladivostok.

El Dato: Las fuerzas rusas atacaron Ucrania con 157 drones de ataque y 7 misiles. Las defensas antiaéreas derribaron o bloquearon 121 de los aviones no tripulados.

“La próxima vez, si alguien quiere realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad-héroe Moscú”, añadió.

Al mismo tiempo, aseguró que a día de hoy no le ve sentido a una reunión en un tercer país, en gran medida debido a la supuesta falta de legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, argumento que Putin repite desde mayo de 2024, ya que Moscú considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra.

El ruso también se pronunció sobre las declaraciones del mandatario francés, Emmanuel Macron, quien el jueves anunció que 26 de los aliados de Kiev se han comprometido a desplegar tropas como una “fuerza de seguridad” para Ucrania una vez que terminen los combates.

“Si aparecen tropas allí, especialmente ahora mientras continúan los combates, asumimos que serán objetivos legítimos”, señaló Putin.

También descartó la idea de desplegar fuerzas de mantenimiento de paz en Ucrania una vez que se concreta un acuerdo de paz, apuntando que “nadie debería dudar” de que cumplirá con el tratado para detener la invasión a gran escala que comenzó hace tres años y medio contra el país vecino. Manifestó que se necesitarán garantías de seguridad para ambos.