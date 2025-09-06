...Y amagan con derribar los aviones de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer a Venezuela que si sus cazas ponen a las fuerzas de su país “en una situación peligrosa”, éstos “serán derribados”, un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

“Se meterán en problemas. Se lo haremos saber. No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, van a ser derribados”, dijo a pregunta expresa en conferencia en la Casa Blanca.

Ante la pregunta de cómo reaccionaría si percibe una amenaza real por parte de aviones venezolanos, Trump fue tajante: “Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer”, afirmó dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

10 aviones de combate enviará EU a una base en Puerto Rico

En ese contexto, la cadena CBS dio a conocer que EU ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, los cuales se espera que lleguen a la isla a finales de la próxima semana, según indicó al medio una fuente “familiarizada con los planes”.

Consultado por este asunto, Trump esquivó la pregunta y se limitó a responder que su administración adopta una postura “fuerte” en su lucha contra las drogas, y subrayó la necesidad de una política de “mano dura” para frenar ese flagelo como la inmigración ilegal.

Sin embargo, Trump desmintió que el objetivo de la operación en el Caribe sea derrocar al régimen de Nicolás Maduro, señalado por EU como un narcoterrorista líder del Cartel de los Soles.

“No estamos hablando de un cambio de régimen. Tuvieron una elección muy extraña, y estoy siendo muy amable”, dijo.

En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ayer que si el país fuera agredido “pasaría a una etapa de lucha armada”, en un contexto en el que denuncia “amenazas” de EU, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a las costas venezolanas.

Los aviones de combate avanzados se sumarán a la ya numerosa presencia militar estadunidense en el sur del Caribe, que incluye siete buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, con más de 4 mil 500 marineros e infantes.