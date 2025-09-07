Rusia lanza su mayor ataque aéreo contra Ucrania; impacta edificio gubernamental

El ejército ruso lanzó el mayor ataque aéreo contra Ucrania en los tres años y medio que lleva la guerra entre ambos países, de forma que, por primera vez, las fuerzas de Moscú impactaron un edificio de gobierno en Kiev.

Agencias internacionales reportaron que la madrugada del sábado Rusia lanzó una ofensiva de más de 800 drones y 13 misiles contra Ucrania, la mayoría de los cuales fueron interceptados por el ejército del segundo.

Ciudadanos ucranianos caminan en Kiev, mientras, al fondo, se extiende una columna de humo. ı Foto: Reuters

De acuerdo con voceros del gobierno ruso, los ataques fueron exclusivamente dirigidos a infraestructura militar, industrial y de transporte de Ucrania, y no hubo objetivos civiles.

“No se realizaron ataques contra objetivos civiles en Kiev. Se alcanzaron todos los objetivos designados”, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia, según la agencia estatal Tass.

Humo emerge de edificios en Kiev, tras un ataque ucraniano. ı Foto: Reuters

Sin embargo, autoridades ucranianas y aliados condenaron que el ataque alcanzó objetivos civiles y a ciudadanos inocentes, así como el edificio de Gobierno en Pechersk, Kiev, el cual resultó incendiado.

Varios bloques residenciales también resultaron dañados y decenas de personas quedaron en la calle para inspeccionar los daños. Según información oficial recuperada por agencias, por estos hechos resultaron cuatro personas muertas, incluido un bebé, y más de 20 heridas.

Ataque aéreo ruso golpea edificio de gobierno en Kiev, Ucrania. ı Foto: Reuters

“Es la primera vez que el edificio gubernamental de Kiev resulta alcanzado. El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con hechos. Necesitamos reforzar la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos”, dijo Yulia Svyrydenko, primera ministra de Ucrania.

A propósito, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó estos ataques y remarcó que estos alejan a los pueblos ruso y ucraniano de la paz que tanto se ha estado negociando en meses recientes, con mediación de Estados Unidos.

Since last night, work has been ongoing to eliminate the consequences of Russian strikes – more than 800 drones, 13 missiles, including 4 ballistic. According to preliminary information, several drones crossed the border of Ukraine and Belarus.



In Kyiv, ordinary residential… pic.twitter.com/CefQOopLtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025

“Tales matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”, escribió Zelenski en X.

“Cada sistema adicional salva a civiles de estos ataques viles. El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a detener los asesinatos: todo lo que se necesita es voluntad política”, abundó, en su mensaje.

Asimismo, líderes internacionales manifestaron su apoyo a Ucrania ante los ataques del Ejército ruso. Mientras tanto, la comunidad internacional observa atenta ante un posible avance de los diálogos de paz entre los beligerantes.

