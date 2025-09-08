Muere David Baltimore, premio Nobel de Medicina

El biólogo estadounidense David Baltimore, una de las figuras más influyentes en la biología molecular, falleció el sábado pasado a los 87 años, de acuerdo con lo informado por medios de Estados Unidos este lunes.

Baltimore fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1975, cuando tenía apenas 37 años, por descubrimientos que transformaron la comprensión de los retrovirus y abrieron el camino a avances clave en la investigación sobre el VIH.

Su hallazgo más trascendental fue el descubrimiento de que el material genético de los virus tumorales es capaz de generar ADN a partir de un genoma de ARN, lo que contradijo la creencia científica de que la información genética solo podía transmitirse del ADN al ARN.

Este avance permitió explicar mejor el mecanismo de acción del VIH y marco bases de investigaciones de biotecnología.

We lost David Baltimore (1938–2025), one of the most influential molecular biologists of our time. His pioneering discoveries reshaped modern virology and medicine.

Here are some of his landmark contributions and why his legacy will endure.





Carrera científica con controversias

Profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Baltimore fue reconocido por sus aportaciones su campo. Sin embargo, su trayectoria enfrentó momentos difíciles. En 1986, defendió a una colaboradora japonesa acusada erróneamente de fraude científico.

Aunque él no fue señalado directamente, tuvo que comparecer en varias audiencias del Congreso entre 1988 y 1989. En 1991, se vio obligado a renunciar a la presidencia de la Universidad Rockefeller de Nueva York, apenas 18 meses después de su nombramiento.

Finalmente, en 1996, tanto Baltimore como su colega fueron exonerados completamente, cerrando un episodio que él mismo describió como imborrable.

El presidente de Caltech, Thomas F. Rosenbaum, destacó que las contribuciones de Baltimore transformaron la biología y la medicina, no solo por sus investigaciones, sino también por su liderazgo en instituciones científicas, su papel como mentor y su compromiso con los debates éticos en torno a los avances biológicos.

David Baltimore was an incredible mentor. Wouldn’t be who I am today without his guidance from PhD + onwards.



Sad day. His impacts live on through his mentees, and the inspiration to generations ahead.





