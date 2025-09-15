Netanyahu subraya solidez del vínculo con Estados Unidos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió ayer al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio con un gesto cargado de simbolismo: una visita conjunta al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. El acto, acompañado por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y sus esposas, fue interpretado por el propio Netanyahu como prueba de que la relación bilateral “nunca ha sido tan fuerte”.

Con kipá sobre la cabeza y tras recorrer los túneles subterráneos del lugar sagrado, Rubio guardó silencio frente a los medios, mientras el líder israelí subrayaba que la alianza con Washington, bajo la presidencia de Donald Trump, atraviesa un momento histórico. “Es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar”, dijo Netanyahu.

El Dato: El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Sánchez de incitar las manifestaciones. “Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!”, escribió.

Ese momento buscó enviar un mensaje claro a la comunidad internacional: la cooperación estratégica entre ambos países se mantiene firme, incluso en medio de tensiones recientes derivadas de la ofensiva israelí en Catar contra líderes de Hamas, un movimiento que irritó a Washington y generó un cruce diplomático con Doha, uno de los principales mediadores en la búsqueda de un alto al fuego en Gaza.

La visita de Rubio se produjo apenas seis días después del bombardeo israelí en Doha contra altos dirigentes de Hamas, quienes analizaban la más reciente propuesta de tregua impulsada por Estados Unidos. El ataque, que dejó seis muertos, provocó la condena del gobierno catarí, cuyo primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani acusó a Israel de “crímenes” y llamó a la comunidad internacional a terminar con el “doble rasero” frente al conflicto.

53 palestinos murieron ayer debido al desplazamiento forzado

422 gazatíes han perecido por hambre, incluidos niños

El propio Trump expresó su molestia por la operación, al considerar que Israel actuó sin informar a Washington, en una acción que puso en riesgo los esfuerzos diplomáticos. Aun así, Rubio sostuvo que el propósito de su visita es reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Israel antes de que la Asamblea General de la ONU debata el posible reconocimiento de un Estado palestino.

Mientras tanto, desde Catar, Al Thani advirtió que su país no abandonará los esfuerzos de mediación junto a Egipto y Estados Unidos. Sin embargo, denunció que el bombardeo israelí constituye “una agresión contra el principio mismo de la mediación” y una amenaza directa a las vías diplomáticas. La condena se hizo extensiva en la reunión preparatoria árabe-islámica en Doha, antesala de un encuentro de líderes de más de 50 países para discutir medidas contra Israel.

El Tip: Equipos internacionales terminaron los trabajos de reparación en una línea de agua de Israel a Gaza, una de las tres líneas del vital líquido para la Franja.

RECRUDECE OFENSIVA. Mientras Netanyahu y Rubio caminaban por Jerusalén, al menos 53 personas murieron en nuevos bombardeos israelíes sobre Ciudad de Gaza, según la Defensa Civil del enclave. Edificios residenciales y torres fueron reducidos a escombros en ataques que Israel justificó bajo el argumento de que Hamas utiliza infraestructura civil con fines militares.

La ONU estima que un millón de palestinos permanecen en Ciudad de Gaza y sus alrededores, convertidos en blanco de una ofensiva que busca desmantelar los últimos bastiones del grupo terrorista. Testimonios de residentes describen escenas de pánico: “Vivimos en un estado de miedo extremo, los bombardeos no han cesado desde el amanecer”, relató Mohamed Ghazal, de 32 años, tras huir del barrio de Shujaiya.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza elevó a más de 64 mil 800 el número de muertos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Aunque Israel rechaza las acusaciones de genocidio, las denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos crecen junto al deterioro humanitario.

Sólo en las últimas 24 horas, dos adultos y varios niños fallecieron por causas vinculadas a la falta de alimentos, lo que eleva a 277 las muertes registradas por este motivo desde junio, según autoridades sanitarias en Gaza. En tanto, organizaciones humanitarias denuncian que la ayuda que ingresa a través de camiones desde Israel es insuficiente frente a las enormes necesidades. Muchos suministros son saqueados antes de llegar a los civiles, mientras el acceso al agua se limita progresivamente en medio de un verano abrasador.

A su vez, el ejército israelí asegura que ha facilitado la entrada de más de mil 200 camiones de alimentos en la última semana, así como la reparación de una de las líneas de agua que conecta Israel con Gaza. Sin embargo, familias enteras persiguen camiones cisterna cada dos o tres días en busca de líquido vital, imagen que refleja la precariedad del enclave.

VUELTA DE ESPAÑA. Mientras tanto, ayer las protestas propalestinas obligaron a suspender la carrera ciclista Vuelta de España en su final. Los manifestantes, que coreaban “no pasarán”, derribaron barreras metálicas y ocuparon el recorrido ciclista en varios puntos de Madrid mientras la policía intentaba repelerlos. El danés Jonas Vingegaard fue declarado vencedor, mientras la policía intentaba sofocar las manifestaciones contra la participación de un equipo israelí. “¡Esta Vuelta, la gana Palestina!”, gritaban exultantes los manifestantes

Dos personas fueron detenidas y 22 policías resultaron heridos, de acuerdo con información del gobierno español. “La carrera ha terminado”, dijo un portavoz de los organizadores. También fue cancelada la ceremonia del podio, lo que ocasionó que Vingegaard celebrara en la parte trasera de su coche de equipo. Antes, el primer ministro socialista español, Pedro Sánchez, expresó su “admiración por el pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina”.