Israel inicia nueva operación a gran escala en Gaza y ordena a palestinos evacuar la ciudad

Una columna de humo se asoma al fondo de Gaza, tras un ataque israelí.

Israel anunció este martes el inicio de una operación militar a gran escala en Ciudad de Gaza, en lo que calificó como la “fase principal” de su ofensiva contra Hamás. El gobierno advirtió a la población que debe trasladarse al sur del enclave para evitar quedar en medio de los combates.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el portavoz militar israelí Avichay Adraee indicó que la campaña busca destruir la infraestructura del grupo islamista. Paralelamente, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que “Gaza está ardiendo” y reiteró que “la ciudad será destruida”.

Palestinos en un campamento en Gaza. ı Foto: Reuters

Katz subrayó que la operación pretende recuperar a los rehenes que continúan en poder de Hamás y aseguró que los palestinos “pagarán el precio” por la negativa del movimiento a desarmarse y liberar a los cautivos.

Según Reuters, un alto oficial israelí confirmó que tropas terrestres ya avanzan desde las afueras hacia el centro urbano, mientras se intensifican los bombardeos por aire, mar y tierra. La ofensiva ha provocado largas filas de vehículos y personas que abandonan la zona cargando pertenencias, en respuesta a las órdenes de evacuación difundidas en las últimas semanas.

Decenas de palestinas se desplazan ante las advertencias del ejército israelí. ı Foto: Reuters

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, definió esta fase de la campaña, denominada “Carros de Gedeón”, como un “paso decisivo” en el intento de derrotar a las brigadas de Hamás en la ciudad. El militar aseguró que la operación es “crucial” para la liberación de los rehenes y para avanzar hacia el desmantelamiento de la organización armada.

Al respecto, cifras del Ministerio de Salud de Gaza —controlado por Hamás— señalan que los ataques israelíes han dejado hasta ahora cerca de 65 mil palestinos muertos y más de 165 mil heridos. Tan solo en las últimas horas, el Hospital Shifa de Gaza reportó la llegada de 34 cuerpos tras los intensos bombardeos nocturnos, de acuerdo con AP.

Palestinos caminan entre las ruinas, después de un ataque israelí. ı Foto: Reuters

Por otro lado, Naciones Unidas estimó que más de 220 mil personas han huido del norte del enclave en el último mes, aunque Israel sostiene que la cifra asciende a unas 350 mil. Antes de la ofensiva, alrededor de un millón de palestinos residían en la zona.

La escalada militar ocurre en medio de crecientes tensiones diplomáticas. Egipto, mediador tradicional en el conflicto, calificó por primera vez en décadas a Israel como “enemigo”, según recogió AP, lo que refleja un endurecimiento de su postura frente a los acontecimientos.

Información de Reuters, Europa Press y Associated Press.

