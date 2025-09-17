Gaza bajo fuego mientras informe responsabiliza a Israel

La Franja de Gaza vive uno de los episodios más crudos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Tropas israelíes ingresaron a la ciudad principal del enclave bajo una ofensiva terrestre acompañada de intensos bombardeos, que las propias autoridades definieron como el mayor ataque en dos años de conflicto. La incursión coincidió con la publicación de un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas, que concluyó que Israel comete genocidio en territorio palestino.

Israel desató ayer su amenazada ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, al enviar tanques y vehículos blindados controlados a distancia llenos de explosivos a sus calles, con ello, desafió las críticas internacionales y las conclusiones de una comisión de la ONU. “Gaza está en llamas. Las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando la infraestructura terrorista con mano de hierro”, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en la red social X, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaban que sus soldados avanzaban. Miles de familias huyeron hacia el sur del enclave, muchas de ellas a pie, en condiciones precarias.

El Dato: La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, presenta hoy la propuesta para suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación Comercial con Israel.

En tanto, las imágenes difundidas por agencias internacionales mostraron cuerpos rescatados de entre los escombros tras la caída de misiles sobre edificios residenciales. Autoridades sanitarias locales reportaron que sólo ayer murieron al menos 75 personas en la ciudad de Gaza, la mayoría civiles.

DICTAMEN DE LA ONU. Asimismo, la comisión de investigación comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encabezada por Navi Pillay, determinó que Israel incurrió en cuatro de los cinco actos definidos en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Entre ellos, matar a miembros de un grupo, infligir daño físico o mental grave, imponer condiciones de destrucción y prevenir nacimientos en la población palestina.

El documento subraya que las autoridades israelíes han incitado y ejecutado políticas que cumplen con los criterios internacionales para la calificación de genocidio. La comisión responsabilizó directamente al primer ministro Benjamin Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant, señalando que sus declaraciones y órdenes configuraron una intención de destrucción sistemática.

Por su parte, Israel rechazó de manera tajante las conclusiones del informe, calificándolas de “distorsionadas y falsas”. El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a los integrantes de la comisión de “aliados de Hamas” y de mantener posiciones antisemitas. En un comunicado, subrayó que el Estado fue fundado tras el Holocausto y que tales señalamientos representan un “libelo de sangre” contra la nación.

A pesar de las críticas, el informe podría ser considerado por la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, instancias con capacidad legal para abrir procesos por crímenes de genocidio. El caso presentado por Sudáfrica ante la CIJ ya avanza y cuenta con el respaldo de países como España, México y Libia.

En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó de “horrenda” la situación en Gaza y advirtió que la ofensiva israelí es moral, política y legalmente intolerable. A su vez, la Comisión de la Unión Europea anunció que prepara nuevas sanciones contra Israel, incluida la suspensión de acuerdos comerciales. Por su parte, Estados Unidos reiteró su apoyo a Israel. El presidente Donald Trump manifestó que Hamas “tendrá que pagar” si utiliza rehenes como escudos humanos.

Mientras tanto, voces críticas dentro de las fuerzas armadas israelíes expresaron preocupación por la seguridad de los rehenes aún en manos de Hamas y advirtieron que la ofensiva podría transformarse en una trampa para las propias tropas. A su vez, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, pidió a Netanyahu explorar un alto al fuego, según trascendió en reuniones de seguridad.

Mientras tanto, la población civil sigue atrapada. Se estima que 350 mil personas han abandonado sus hogares en la ciudad de Gaza, que ya estaba devastada desde los primeros meses del conflicto. Muchas familias se refugian en campamentos improvisados en el sur, donde escasean alimentos, medicinas y espacio.

DESPLAZAMIENTO Y DEVASTACIÓN. En este contexto, la Defensa Civil de Gaza informó que más de 75 mil personas quedaron sin hogar tras los recientes bombardeos. El Ministerio de Salud local contabilizó ya más de 65 mil muertos desde el inicio de la guerra, con al menos 428 fallecidos por hambre y desnutrición. Aunque las FDI aseguran que no habrá una situación de hambruna, las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria han sido documentadas por la comisión de la ONU como parte de una política de asedio total.

Escenas de dolor se repiten en toda la franja: familias buscando cuerpos bajo montañas de hormigón, desplazados que avanzan entre carreteras destruidas y testimonios de quienes se niegan a abandonar sus casas por miedo a “escapar hacia la muerte”.

Por su parte, el gobierno israelí ha señalado que la ofensiva se prolongará durante meses hasta “alcanzar los objetivos de la guerra”. En tanto, Netanyahu aseguró que el país debe fortalecer una “industria de armas independiente” para enfrentar futuras restricciones internacionales. Al mismo tiempo, familiares de los rehenes protestan frente a la residencia del primer ministro, exigiendo que se priorice su liberación.

Asimismo, Israel admitió haber atacado recientemente a un equipo negociador de Hamas en Catar, lo que generó malestar incluso en Washington, que considera a Doha un mediador clave. Netanyahu justificó la acción como un derecho de defensa, mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajó a la región para contener la crisis.