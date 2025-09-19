Estados Unidos bloquea resolución sobre guerra en Medio Oriente

Miles de familias son obligadas a dejar la ciudad de Gaza bajo bombas y balas con el temor a no regresar jamás, ayer.

Estados Unidos volvió a ejercer su poder de veto ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, al bloquear una resolución que exigía un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza, así como la liberación de rehenes retenidos por Hamas y otros grupos armados. La propuesta, respaldada por los otros 14 miembros del órgano, describía la situación humanitaria como “catastrófica” y pedía a Israel levantar todas las restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

La delegación estadounidense justificó su rechazo al señalar que el texto no condenaba explícitamente a Hamas ni reconocía el derecho de Israel a defenderse. “Compañeros, la oposición de Estados Unidos a esta resolución no será ninguna sorpresa”, declaró Morgan Ortagus, asesor principal de política, antes de la votación. Aseguró que el proyecto “legitima erróneamente narrativas falsas que benefician a Hamas, narrativas que, lamentablemente, han encontrado eco en este Consejo”.

El Dato: El presidente francés Emmanuel Macron dijo que reconocer el Estado palestino es “la mejor forma de aislar a Hamas” y defendió que éste es el momento de hacerlo.

Ortagus criticó además que el resto de delegados “ignoraron” las advertencias sobre un lenguaje “inaceptable” y, en su lugar, impulsaron “acciones performativas diseñadas para generar un veto”. El desenlace evidenció, una vez más, el aislamiento de Washington e Israel en el escenario internacional con relación a la guerra en Gaza, que se prolonga desde hace casi dos años.

La resolución, elaborada por los 10 miembros electos del Consejo, reflejaba un endurecimiento de postura al subrayar la “profundización del sufrimiento” de los civiles palestinos, elemento que marcó una diferencia respecto a borradores anteriores.

Por su parte, Riyad Mansour, embajador palestino ante la ONU, expresó la frustración de su pueblo: “Puedo imaginar la ira y la decepción del pueblo palestino que observa esta sesión con la esperanza de que llegue alguna ayuda y se ponga fin a esta pesadilla”. A su vez, Argelia, uno de los impulsores del texto, ofreció disculpas públicas a los palestinos por la incapacidad del Consejo de frenar la violencia. En tanto, Amar Bendjama, embajador argelino, subrayó que “14 valientes miembros alzaron la voz” y calificó la votación como un acto de dignidad frente a la opinión pública internacional. Mientras tanto, Pakistán, a través de su representación, señaló que la sesión, la número 10 mil en la historia del Consejo, marcaba “un momento sombrío” al no lograr resultados concretos.

El Tip: Emiratos Árabes Unidos degradarían sus relaciones diplomáticas con Israel si anexa parte o la totalidad de Cisjordania ocupada.

ESCALADA MILITAR. Mientras en Nueva York se debatía, sobre el terreno la ofensiva israelí avanzaba en la ciudad de Gaza. Tropas de infantería, tanques y artillería ingresaron por dos entradas hacia el centro urbano, con el respaldo de la fuerza aérea. El ejército declaró que busca “destruir la infraestructura militar de Hamas”, sin ofrecer un calendario de operaciones, aunque dejó entrever que el despliegue podría extenderse meses.

En tanto, el Ministerio de Salud gazatí reportó la muerte de al menos 85 palestinos en las últimas 24 horas, la mayoría en la ciudad de Gaza. Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, el número de fallecidos supera los 65 mil, en su mayoría civiles, y los heridos rebasan los 160 mil.

Asimismo, la principal autoridad mundial en crisis alimentaria advirtió que sin un alto al fuego y la apertura de corredores humanitarios, la hambruna se extenderá a todo el enclave. La Organización Mundial de la Salud alertó que la escasez de sangre en los hospitales amenaza con paralizar los servicios de emergencia en cuestión de días.

250 mil palestinos han huido de la ciudad de Gaza en septiembre

740 mil gazatíes seguían en el norte del enclave hasta el martes

Mientras que la ONU calcula que más de 250 mil personas han huido de la ciudad de Gaza sólo en el último mes. Cientos de miles más siguen atrapados en casas destruidas o en campamentos improvisados. Un portavoz militar israelí estimó que unas 450 mil personas abandonaron la zona, cifra sustentada en imágenes de vigilancia con drones.

En tanto, los testimonios dan cuenta de la desesperación. “Tenemos miedo, pero ¿qué podemos hacer?”, dijo Bassam Al-Qanou, desplazado que se refugia con 30 familiares en una tienda improvisada en la playa. Otros relatan escenas de pánico: familias enteras cargan colchones y tanques de gas en vehículos destartalados, mientras mujeres y hombres lloran bajo el ruido constante de las explosiones.

Asimismo, la red telefónica y de internet se interrumpió varias horas, lo que generó temor de una escalada. La Compañía Palestina de Telecomunicaciones denunció que los cortes obedecieron a ataques contra rutas estratégicas de la red.

PRESIÓN INTERNACIONAL Dentro de Israel, las familias de los rehenes han intensificado sus llamados al primer ministro Benjamin Netanyahu para detener la ofensiva y negociar un acuerdo con Hamas. Según datos oficiales, 48 personas permanecen cautivas en Gaza, de las cuales alrededor de 20 seguirían con vida. El brazo armado de Hamas advirtió que los rehenes han sido dispersados por toda la ciudad y amenazó con no entregar “ningún cautivo, vivo o muerto” si continúa la operación.

Pese a estas advertencias, Netanyahu mantiene su estrategia, respaldado por su ministro de Defensa, Israel Katz, quien afirmó en la red X que “si Hamas no libera a los rehenes y se desarma, Gaza será destruida y convertida en un monumento a sus crímenes”. Por su parte, críticos internos acusan al premier de prolongar la guerra para evitar elecciones anticipadas que podrían poner en riesgo la continuidad de su coalición de ultraderecha.

Por otra parte, Francia y Reino Unido, aliados tradicionales de Washington, se inclinan a reconocer un Estado palestino, lo que coloca a la administración Trump en posición de confrontación con socios clave. Mientras tanto, en Italia, el puerto de Rávena bloqueó la entrada de camiones que transportaban explosivos con destino a Israel. El alcalde Alessandro Barattoni afirmó que el puerto “no será cómplice del tráfico de armas”.

La medida contó con el respaldo de la central sindical CGIL, que convocó huelgas y movilizaciones nacionales. Otros puertos estratégicos, como Génova y Livorno, prevén bloqueos similares en las próximas semanas.