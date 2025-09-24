Tiroteo en instalaciones del ICE en Dallas deja al menos tres heridos

Tiroteo en una oficina de Inmigración y Control de Aduanas en el noroeste de Dallas

Tres personas han sido baleadas en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas y el tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, afirmó el director de la agencia.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista en CNN el miércoles.

En cuanto a los heridos, “podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos. En este momento, todavía estamos trabajando en eso”, indicó Lyons.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó que los detalles aún estaban surgiendo, pero la agencia estaba confirmando que había “múltiples heridos y fallecidos”. Noem señaló que aún se desconoce el motivo, pero destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

🚨BREAKING🚨:DALLAS ICE SHOOTING: ⚠️



A white male opened fire on ICE detainees from a rooftop at a Dallas facility. At least 3 victims are in critical condition. Authorities confirm the shooter is dead. Investigation ongoing into motives and possible accomplices. - FOX 4 pic.twitter.com/yPl3DNyqr3 — The_Independent (@TheIndeWire) September 24, 2025

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

La instalación de ICE está a lo largo de la Interestatal 35 Este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas cuadras de hoteles que atienden a viajeros del aeropuerto.

Las cámaras de tráfico cerca de la escena muestran seis carriles de una autopista normalmente concurrida completamente vacíos, con coches y semirremolques detenidos en una salida de la interestatal.

ICE y Seguridad Nacional por ahora no han proporcionado detalles adicionales.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas fue enviado a las 6:41 a.m. después de una llamada reportando un tiroteo en o cerca de la oficina de inmigración, indicó el portavoz del departamento, Jason L. Evans, en un correo electrónico. Manifestó que no tenía detalles confirmados que pudiera compartir, calificándolo como un incidente activo y en curso.

Un ataque el 4 de julio en un centro de detención de inmigración en Texas hirió a un policía, quien recibió un disparo en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa de estilo militar negra, abrieron fuego fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, según dijeron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

BREAKING: According to reports, three ICE detainees were shot, with two confirmed dead and one injured at a Dallas Texas OCE Facility.



This is Donald Trump’s America.



The shooter, identified as a white man, was found dead on the roof of a nearby building from a self-inflicted… pic.twitter.com/jUsopTI8Ob — Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 24, 2025

