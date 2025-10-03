Crisis en Medio Oriente

Hamás acepta liberar a rehenes israelíes según el plan de Trump para Gaza

Hamás afirmó este viernes que aceptó liberar a todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, según los términos de la propuesta para Gaza del presidente de Estados Unidos

El portavoz de Hamás, Abú Obeida.
El portavoz de Hamás, Abú Obeida. Foto: Reuters
Hamás afirmó este viernes que aceptó liberar a todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, según los términos de la propuesta para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló su disposición a entablar de inmediato negociaciones mediadas para discutir los detalles.

Hoy, el presidente de Estados Unidos insistió al grupo insurgente palestino Hamás a que acepte el acuerdo que presentó el lunes para lograr la paz en Gaza, y advirtió que, si no se alcanza una resolución, desatará “un infierno” sobre la organización paramilitar.

En una publicación en Truth, Donald Trump advirtió que Hamás dispone hasta las 18:00 horas del domingo (horario de Washington DC) para confirmar su participación en el acuerdo de paz, el cual incluye su desarme y salida de Gaza.

Noticia en desarrollo...

