Aniquilación de Hamas si no suelta Gaza, amenaza Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que la primera fase de su plan para Gaza “debería completarse esta semana” y urgió a las partes a “ponerse en marcha”, en medio de negociaciones y advertencias sobre las consecuencias de un retraso mayor.

Trump publicó en su red Truth Social que “estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan rápidamente” y reveló que los equipos técnicos implicados en el diseño del plan se reunirán de nuevo este lunes en Egipto para ultimar detalles. También subrayó que “el tiempo apremia, o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”. Según sus palabras, si Hamas valida el acuerdo, el alto al fuego sería “inmediatamente efectivo”, desencadenando un intercambio de rehenes y prisioneros.

El magnate previamente lanzó una amenaza: si Hamas se opone al cambio de control en Gaza, enfrentará una “aniquilación completa”. En declaraciones a CNN, Trump fue categórico: “¡Aniquilación completa!”. Al ser cuestionado sobre si esa advertencia implicaba un uso de fuerza masiva, agregó: “Sólo el tiempo lo dirá”.

TE RECOMENDAMOS: Ahora va por tráfico por tierra Washington ataca de nuevo en el Caribe

24 palestinos asesinados en medio de negociaciones de paz

67 mil 139 gazatíes han muerto en manos de Tel Aviv

Durante el fin de semana dijo que Israel aceptó la línea de retirada inicial planteada en su propuesta a Hamas, lo que calificó como un paso clave hacia la implementación del plan que pretende no sólo liberar cautivos, sino crear las condiciones para una fase ulterior de salida militar. “Cuando Hamas confirme, el alto al fuego será inmediatamente efectivo”, recalcó.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo ayer que la guerra en Gaza “aún no ha terminado” y enfatizó que la liberación de rehenes representa la prioridad número uno. Rubio aseguró que Hamas “básicamente” aceptó el marco presentado por Trump, y señaló que Estados Unidos pronto podrá juzgar si el grupo terrorista habla en serio o retarda el proceso bajo maniobras tácticas.

Rubio también adelantó que la segunda fase posterior al canje, la estructuración de un liderazgo en Gaza y el desarme de grupos armados, será mucho más compleja. Preguntó retóricamente cómo lograr una paz duradera sin abordar esas tareas esenciales.

El Dato: La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza informó que más de dos mil 700 familias, compuestas por más de ocho mil 500 personas, fueron borradas del registro civil.

En tanto, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas se reanudarán hoy en Egipto, según fuentes oficiales. La delegación israelí, encabezada por Ron Dermer, partirá este lunes hacia Sharm el-Sheij, donde ya arribó la comitiva de Hamas encabezada por Khalil al-Hayya, y los mediadores estadounidenses, egipcios y cataríes. Los debates se centrarán en los mecanismos logísticos para el intercambio de rehenes, así como los mapas y condiciones para el repliegue de tropas israelíes.

Mientras tanto, el ejército de Tel Aviv afirma que continúa su ofensiva contra la infraestructura de Hamas y advirtió a los residentes que no regresen al norte de Gaza. Un padre palestino refugiado en una carpa de Ciudad de Gaza, Mahmoud Hashem, declaró: “Estamos al borde, y no sabemos si uno morirá por un ataque o por hambre”. En tanto, el Ministerio de Salud local reportó que las víctimas fatales por la guerra han llegado a 67 mil 139, con casi 170 mil heridos. No diferencia entre civiles y combatientes, aunque asegura que mujeres y niños constituyen la mitad de los muertos.

Personas marchan durante una protesta propalestina en Estambul, Turquía, ayer. Fotos›Reuters y AP

Activistas torturados. A su vez, el ministro ultraderechista de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, defendió ayer las condiciones de detención de los activistas de la Flotilla Global Sumud, interceptada la semana pasada por la Armada israelí rumbo a Gaza. A través de su canal de Telegram, el funcionario declaró que “cualquiera que apoye el terrorismo es un terrorista y merece condiciones terroristas”.

Durante su visita a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, donde se encuentran recluidos cientos de participantes de la flotilla, Ben Gvir afirmó que “si alguno de ellos pensó que recibiría una alfombra roja y trompetas se equivocaba”. El ministro, considerado una de las voces más radicales del gobierno de coalición de Netanyahu, felicitó además al personal penitenciario por actuar conforme a las políticas que él y el comisionado Kobi Yakobi “establecieron conjuntamente”.

Por su parte, diversos testigos acusaron también a las fuerzas israelíes de golpear y humillar a la activista sueca Greta Thunberg, a quien, según relataron el pasado sábado, arrastraron por el suelo e intentaron obligar a besar una bandera israelí. Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí negó las acusaciones y calificó de “mentiras descaradas” las denuncias, al afirmar que los derechos legales de todos los detenidos “se respetan plenamente”.

A su vez, el equipo jurídico de la flotilla, la organización Adalah denunció ayer “graves abusos” cometidos contra los activistas aún retenidos en Israel. Aseguró que las condiciones de detención constituyen “violaciones evidentes” del derecho internacional humanitario y de los convenios sobre el trato a prisioneros civiles.

En tanto, el Ministerio de Exteriores informó que 29 personas procedentes de España, Portugal y Países Bajos fueron deportadas ayer. Israel afirmó que busca acelerar el proceso de salida de todos los activistas, pero que algunos “optaron deliberadamente por prolongar los trámites judiciales para permanecer en el país”.

Asimismo, en redes sociales, la flotilla publicó una lista con 42 activistas en huelga de hambre, provenientes de 16 países, como forma de protesta por las condiciones de reclusión. “Mientras la hambruna se extiende y el 95 % de las tierras de cultivo están destruidas, docenas de voluntarios permanecen encarcelados, negándose a ser alimentados por el mismo régimen que impone la hambruna a los palestinos”, indicó el comunicado.

Mientras tanto, miles de personas marcharon en ciudades de Europa y en el mundo árabe para pedir el fin de la guerra. Mientras ocho países de mayoría musulmana emitieron un comunicado conjunto en el que celebran los pasos hacia el alto al fuego y exigen la reunificación de Gaza y Cisjordania bajo una autoridad palestina, con una retirada completa de Israel.