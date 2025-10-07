Trump promete que EU hará ‘todo lo posible’ para que se respete el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno hará “todo lo posible” para garantizar que tanto Israel como Hamás cumplan con el plan de paz de 20 puntos para la Franja de Gaza, actualmente en negociación.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, Trump explicó que Washington se comprometerá a supervisar la aplicación del acuerdo si éste entra en vigor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.) y el primer ministro de Canadá, Mark Carney (izq.). ı Foto: Reuters

“Una vez que se concrete, haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo”, señaló, de acuerdo con Europa Press.

TE RECOMENDAMOS: Propuesto por Trump Delegaciones de Hamás e Israel celebran segundo día de diálogos en Egipto sobre plan de paz

El mandatario estadounidense destacó además que existe “una posibilidad real de lograr la paz en Oriente Próximo” y reiteró su exigencia de liberar de inmediato a los rehenes que permanecen bajo poder de Hamás.

TRUMP: ‘We’ll Use Our Power to Enforce Any Israel–Hamas Deal’pic.twitter.com/NwD9Mw4SEx — Rob Bluey (@RobertBluey) October 7, 2025

El plan, impulsado por la Casa Blanca, fue adoptado preliminarmente por el Gobierno israelí tras el anuncio de Hamás de que estaría dispuesto a liberar a todos los rehenes a cambio de un alto el fuego.

Pese a ello, los ataques sobre el enclave palestino han continuado en los últimos días. Según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, el conflicto ha dejado más de 67 mil 100 desde octubre de 2023.

Humo emerge de explosiones en Gaza. ı Foto: Reuters

Por su parte, el jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil al Haya, pidió “garantías internacionales” que impidan a Israel reanudar su ofensiva una vez alcanzado el acuerdo.

En declaraciones a la cadena Al Qahera TV desde El Cairo, el dirigente palestino recordó que Israel “ha incumplido acuerdos anteriores” y subrayó que su movimiento está dispuesto a detener la guerra “de forma definitiva” si cesan los ataques.

Desplazados palestinos en Gaza. ı Foto: Reuters

Está previsto que representantes de Estados Unidos y Qatar se unan a las delegaciones de Israel y Hamás esta semana en Egipto para intentar cerrar el plan de paz articulado por Washington. En las conversaciones participarán el enviado estadounidense Steve Witkoff y el asesor presidencial Jared Kushner, yerno de Trump.

Al respecto, el presidente israelí, Isaac Herzog, expresó su respaldo al esfuerzo diplomático. “Rezo por el éxito de los esfuerzos de Trump y de los equipos negociadores”, declaró en el marco del segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Herzog reiteró que Israel no descansará “hasta que los 48 rehenes regresen a casa” y sostuvo que, pese a la devastación, “del dolor de estos años aún puede nacer una nueva era de cooperación y prosperidad compartida”.

Con información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am