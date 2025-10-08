Israel y Hamás firman primera fase de plan de paz en Gaza; acuerdan liberar rehenes y retirar tropas

A dos años de la guerra de Israel en Gaza

Israel y Hamás han firmado este miércoles una primera parte del plan para detener el genocidio en Gaza, que incluye la liberación de rehenes israelíes y el retiro parcial de las fuerzas armadas de Tel Aviv del enclave palestino.

Donald Trump, presidente de Estado Unidos, celebró el acuerdo, al que consideró un “primer paso hacia una paz sólida y duradera”. Sin ofrecer detalles, mencionó que las tropas de Israel únicamente retrocederán “a una línea acordada”.

“Todas las partes recibirán un trato justo. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”, añadió el republicano en su plataforma Truth Social.

Paralelamente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, adelantó que este 10 de octubre convocará a su gobierno para aprobar el acuerdo de paz en Gaza.

En la red social, el premier agradeció a Donald Trump y a su equipo por su compromiso en lo que llamó una “misión” para liberar los rehenes israelíes.

El 7 de octubre de 2023, milicianos de Hamás lanzaron una ataque en territorio israelí que dejó un saldo de mil 200 personas muertas y otras 251 secuestradas, según los recuentos de Tel Aviv.

Desde entonces, Israel mantiene una ofensiva en Gaza, donde ha cometido actos genocidas contra la población palestina pues en menos de dos años su Ejército asesinado a más de 65 mil personas, según datos de la ONU.

