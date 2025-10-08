Petro acusa a Estados Unidos de atacar lancha con colombianos; Casa Blanca le exige retractarse

Gustavo Petro afirma que "indicios" apuntan a que Estados Unidos atacó a ciudadanos colombianos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, sugirió este miércoles que Estados Unidos asesinó a ciudadanos de su país durante el más reciente ataque aéreo contra embarcaciones en el mar Caribe, presuntamente relacionadas con el narcotráfico.

No obstante, la Casa Blanca consideró “infundada” la declaración del mandatario, a quien pidió retractarse, según un funcionario estadounidense citado por Reuters.

“Estados Unidos espera que el presidente Petro se retracte públicamente de su infundada declaración para que podamos retomar un diálogo productivo sobre la construcción de un futuro sólido y próspero para Estados Unidos y Colombia”, añadió el funcionario.

Lo anterior, luego de que en la red social X Gustavo Petro afirmó que “indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior".

Al responder a una publicación del senador demócrata Adam Schiff, el colombiano advirtió que en el Caribe “se ha abierto un nuevo escenario de guerra”, que debía ser detenida por el mundo.

El senador Adam Shiff está en lo correcto.



Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo.



Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe.



Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su… https://t.co/CozMUBklxE — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

El 3 de octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que murieron cuatro “narcoterroristas” en un ataque en aguas internacionales frente a las costas venezolanas.

Según Hegseth, el barco transportaba “cantidades considerables de narcóticos” con dirección a Estados Unidos.

Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos contra cuatro embarcaciones frente a las costas de Venezuela. Aunque el gobierno de Donald Trump sostiene que quienes viajaban a bordo de las embarcaciones estaban involucradas en el narcotráfico, no ha presentado pruebas.

El domingo, Trump justificó los ataques militares contra las embarcaciones como un “acto de bondad”, al asegurar que han frenado el tráfico de drogas a Estados Unidos.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Pese a las recientes declaraciones de Gustavo Petro, el funcionario citado por Reuters afirmó que Colombia es un “socio estratégico esencial” de Estados Unidos, y que ambos países comparten prioridades, incluida la seguridad regional.

No obstante, el presidente colombiano respondió a la petición de la Casa Blanca, y desde su cuenta de X solicitó a Estados Unidos información sobre las personas que han muerto en los cuatro ataques registrados en las últimas semanas contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas.

“Que la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EEUU, para saber si mi información es infundada”, escribió.

Qué la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EEUU, para saber si mi imformación es infundada https://t.co/Vi19xMa4Iv — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

