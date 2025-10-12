Entra ayuda humanitaria a Gaza mientras avanzan liberaciones de presos y rehenes

Un total de 170 camiones con ayuda humanitaria ingresaron este domingo a la Franja de Gaza, informó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA). El suministro se produjo en el marco del alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, considerado un paso previo a la liberación de rehenes israelíes y presos palestinos.

De acuerdo con la UNRWA, la organización es actualmente la única con capacidad operativa y logística para distribuir ayuda dentro del enclave. “Contamos con miles de trabajadores y cientos de puntos de distribución”, indicó la agencia, que aseguró disponer de alimentos suficientes para entre dos y tres meses y materiales para refugiar a cientos de miles de personas.

Palestinos se congregan alrededor de un camión con ayuda humanitaria, en Gaza. ı Foto: Reuters

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) confirmó que existen “avances reales” hacia la reanudación plena de los envíos de ayuda. Entre las acciones en curso mencionó la entrega de combustible, medicinas y productos de higiene, así como la revisión de rutas y apoyo a familias desplazadas ante la llegada del invierno.

TE RECOMENDAMOS: No identifican a sospechoso Cuatro muertos y más de 20 heridos deja tiroteo en bar de Carolina del Sur

De esta forma, el acuerdo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, y aceptado por Israel y Hamás, contempla la entrada de hasta 400 camiones diarios con suministros a Gaza. Paralelamente, la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por ambos gobiernos, anunció el cierre temporal de sus centros de distribución en el sur del enclave hasta la conclusión del proceso de liberación de rehenes, según el diario The Times of Israel.

Un soldado israelí al lado de un tanque, en medio del alto el fuego entre Hamás e Israel. ı Foto: Reuters

Al respecto, el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informó que el Hospital Nasser de Jan Yunis ha sido preparado para recibir a los presos palestinos liberados por Israel. El acuerdo prevé la liberación de 48 rehenes israelíes a cambio de dos mil presos palestinos, de los cuales 250 cumplen cadena perpetua. Parte de ellos serán enviados a Cisjordania y otros a la propia Franja de Gaza.

Por otro lado, la agencia oficial palestina WAFA reportó incursiones militares israelíes en Cisjordania, incluidas las ciudades de Nablús y Hebrón, con el objetivo de registrar las viviendas de los presos que serán liberados.

Una manifestación en Bosnia y Herzegovina en favor de la liberación de Palestina. ı Foto: Reuters

A pesar del alto el fuego, el Ministerio de Sanidad gazatí confirmó la muerte de siete personas durante la segunda jornada de tregua, además de 33 heridos y la recuperación de 117 cuerpos entre los escombros de ataques previos. Desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, el conflicto ha dejado 67 mil 806 muertos y más de 170 mil heridos en Gaza, según datos oficiales de las autoridades locales.

Información de Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am